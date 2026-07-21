El CMA abrirá el primer Foro de Percusiones 2026 con actividades gratuitas

Con el propósito de fortalecer la formación musical, promover el intercambio de conocimientos y ampliar los espacios para el desarrollo de la percusión, el Centro Municipal de las Artes (CMA) realizará del 3 al 8 de agosto el Foro de Percusiones SAMA 2026.

Este será un encuentro gratuito dirigido a principiantes, estudiantes, docentes, músicos profesionales y público interesado.

Las actividades se llevarán a cabo de 17:00 a 20:00 horas en el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes e incluirán clases magistrales, talleres, ejercicios formativos, intervenciones musicales y un foro de reflexión sobre la enseñanza, la interpretación y la profesionalización de esta disciplina.

El programa concluirá el sábado 8 de agosto, a las 18:00 horas, con el Concierto Foro de Percusiones, con entrada libre.

Durante la presentación del evento participaron Héctor Acosta, director artístico de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Ricardo Montes, encargado de percusiones de la Orquesta Lince; el maestro Manuel Rocha, pionero de la enseñanza de la percusión en Mazatlán; Liliana Aréchiga, directora académica del Centro Municipal de las Artes; Víctor Alonso Ozuna, director del área de Música del CMA; Max Carreón, coordinador del foro y responsable del área de Percusiones de Camerata Mazatlán; y Carlos Ruiz, egresado del CMA, percusionista de Banda MS y representante de Colegas Studio.

En conferencia de prensa, el coordinador del encuentro, Max Carreón, destacó que se trata del primer foro especializado en percusión organizado por el Centro Municipal de las Artes y señaló que aún existen amplias oportunidades para impulsar este campo mediante encuentros, festivales, concursos y proyectos que fortalezcan la formación y las oportunidades laborales de los músicos.

“La percusión es el instrumento más antiguo después de la voz y está presente en prácticamente todos los momentos de nuestra vida. Queremos que más personas descubran su importancia y comprendan que cualquiera puede acercarse a ella, incluso sin conocimientos previos”, expresó.

Carreón subrayó que el foro está abierto a participantes de cualquier edad y nivel de experiencia, ya sea como ejecutantes u oyentes.

Explicó que el programa contempla cinco clases magistrales sobre percusión latina, percusión brasileña, sonorización, mantenimiento de instrumentos y marimba mexicana, por lo que los asistentes podrán participar durante toda la semana o únicamente en las actividades de su interés.

Además de la formación técnica, el encuentro incluirá la mesa de reflexión “Arte, Educación y Futuro para Mazatlán”, programada para el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.

En este espacio participarán artistas, educadores, gestores culturales y representantes de diversos sectores para dialogar sobre el papel de las artes en la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo cultural de la ciudad.

El programa académico contará con la participación de los docentes Miguel Moreno, Daniel Audelo Valverde, Charlette Veytia, Javier Brito y Francisco “Paquito” López, quienes compartirán su experiencia en áreas como la percusión orquestal, la marimba, la batería, la música mexicana, la creación contemporánea y las propuestas interdisciplinarias.

Durante la conferencia, el maestro Manuel Rocha recordó los inicios de la enseñanza de la percusión en el entonces naciente Centro Municipal de las Artes y celebró que, más de dos décadas después, continúe creciendo una comunidad de músicos interesados en esta especialidad.

Por su parte, Héctor Acosta resaltó la importancia de reunir a docentes y músicos de distintos géneros para intercambiar experiencias y enriquecer la formación artística de las nuevas generaciones, mientras que Ricardo Montes destacó que este tipo de encuentros ofrecen alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo valores y ampliando sus oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Los organizadores informaron que el foro tiene capacidad para 50 participantes activos y 10 oyentes. Hasta el momento ya se han registrado alrededor de 30 personas, entre ellas asistentes provenientes de Rosario y de otros municipios del sur de Sinaloa.

El Foro de Percusiones CMA 2026 busca consolidarse como un espacio permanente de vinculación entre instituciones, docentes, estudiantes, ensambles y proyectos musicales, fortaleciendo la comunidad de percusionistas y promoviendo el aprendizaje, el diálogo y la práctica artística como herramientas para el desarrollo cultural de Mazatlán.

El registro permanece abierto mediante un formulario en línea y la participación es completamente gratuita.