El Colectivo ‘Cinta’ explora los límites del proceso creativo

La inauguración de la muestra “Dimensiones Comparativas IV”, una propuesta del Colectivo “Cinta”, tendrá lugar en la Galería de Arte Antonio López Sáenz, este jueves 12 de febrero, a las 17:00 horas.

La exposición, que cuenta con la participación de los artistas Mario Alberto López Landa, Naún Rodrigo Juárez González, Augusto Emanuel Marban Maldonado, Héctor Vicente Anaya Iribe y José Alfredo Elías Dabdoub, plantea el concepto de las “dimensiones comparativas” no solo como una medida física, sino como una técnica de abstracción fundamental.

En el arte contemporáneo, este ejercicio permite evaluar y contrastar elementos entre sí, sobre sí o fuera de sí, identificando similitudes y diferencias que nutren el proceso creativo desde su inicio hasta su conclusión.

A través de esta muestra, los espectadores podrán observar cómo se aplican criterios técnicos y sensoriales (sonido, olor, color, movimiento y tiempo) para determinar la magnitud de una obra. La pieza resultante se proyecta como una “elipsis de imágenes desconocidas”, fruto de una autocreación profunda del saber, del ser y del saber ser.

Una obra magistral colectiva

“Dimensiones Comparativas IV” es el resultado de un intercambio multidimensional donde convergen las visiones de cinco creadores consolidados en estructura y forma: Mario Alberto López Landa, Naún Rodrigo Juárez González, Augusto Emanuel Marban Maldonado, Héctor Vicente Anaya Iribe y José Alfredo Elías Dabdoub.

Bajo el nombre de Colectivo “Cinta”, estos artistas presentan una participación simultánea e idealista, logrando una pieza que desafía los patrones de dimensión subversiva conocidos.