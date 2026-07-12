El colectivo Les Abonades impulsa el cine comunitario para fortalecer la memoria en Isla de la Piedra

El cine como una herramienta para reconstruir la memoria, fortalecer los lazos comunitarios y reconocer el territorio desde nuevas perspectivas es la apuesta de Les Abonades, colectivo que del 13 al 17 de julio desarrollará en Isla de la Piedra la primera etapa de “La raíz del retorno”, un proyecto de formación dirigido a niñas, niños y jóvenes.

La iniciativa, del colectivo Les Abonades, cómo ellos están registrados ya que son parte de la comunidad LGBT+, está respaldada por el programa Alianza Surge y que está a cargo del artista Raíz.

La sede será el Centro Comunitario de Isla de la Piedra, donde durante cinco días los participantes explorarán distintas formas de narrar su entorno mediante el cine comunitario, la cartografía afectiva, la memoria y la creación colectiva.

El propósito del proyecto va más allá de impartir talleres, sus impulsores buscan construir una metodología colaborativa que nazca de las experiencias de las infancias y juventudes, reconociendo como protagonistas del proceso creativo y no únicamente como receptoras de actividades culturales.

La intención es que este modelo pueda adaptarse y replicarse en otras comunidades de la Sierra Sur de Sinaloa.

Como parte de esta primera etapa se realizará el taller Constelaciones de archivo y mapas territoriales, coordinado por el cineasta Dano García, quien trabajará con los asistentes en ejercicios que integran el cuerpo, la memoria, la imaginación y las herramientas audiovisuales para fortalecer el vínculo con el territorio y reflexionar sobre las historias que forman parte de su identidad.

Los organizadores explican que “La raíz del retorno” nace en un contexto donde distintas comunidades han enfrentado procesos de desplazamiento y fragmentación del tejido social a causa de la violencia.

Ante ese panorama, el cine comunitario se plantea como una herramienta para generar espacios de encuentro, escucha y diálogo, donde la memoria colectiva y la creatividad contribuyan a fortalecer el sentido de pertenencia.

El proyecto también contempla una segunda etapa, prevista tentativamente del 24 al 28 de agosto, con el objetivo de dar continuidad al trabajo iniciado en julio y consolidar una metodología flexible que se transforme a partir de las experiencias compartidas por quienes participan en ella.

Para Les Abonades reconocer el territorio implica también reconocer el cuerpo, los afectos y las relaciones que sostienen la vida comunitaria.

Desde esa perspectiva, las actividades buscan que las nuevas generaciones desarrollen narrativas propias, recuperen la memoria de sus comunidades e imaginen nuevas formas de habitar y cuidar los espacios que comparten.

El colectivo nació en la comunidad de San Marcos a partir de la realización del documental “Los reyes del pueblo que no existe”, obra que retrata la vida de tres familias que permanecieron en el poblado tras la construcción de la Presa Picachos.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hasta convertir el cine en una herramienta de organización comunitaria, recuperación de la memoria y reconstrucción del tejido social.

Actualmente, Les Abonades impulsa procesos participativos con una perspectiva de cuidados, género y creación colectiva, colocando a niñas, niños y jóvenes en el centro de las historias para que sean ellos quienes interpreten, documenten y transformen la realidad de sus territorios a través del lenguaje audiovisual.