$!El colectivo No vino mi mamá impulsará el teatro con el proyecto ‘Del pensamiento a la función’

Con la convicción de que las historias locales merecen un escenario, el Colectivo No vino mi mamá, integrado por las creadoras Gabs Ramírez y Giselle A. Rosas crearon una plataforma de impulso comunitario a través de su proyecto “Del pensamiento a la función”.

Del 27 de julio al 15 de agosto, el colectivo mantendrá abierta una invitación a la comunidad artística de Mazatlán para enviar carpetas con propuestas teatrales.

Más allá de un apoyo económico, el proyecto elegido recibirá el regalo de la guía, la producción y el acompañamiento profesional para transformar un texto en una experiencia viva ante un público real.

“Tenemos un proyecto en colaboración con 360 Teatro y el Foro Negro Mostaza de Manolo Díaz, del 27 de julio al 10 de agosto, vamos a abrir la convocatoria para que gente del teatro mazatleco pueda traer sus carpetas de sus proyectos, y nosotros vamos a producir su primera obra, les vamos a enseñar cómo producir desde cero, cómo llevar su idea a un escenario”, dijo Gabs Ramírez.

Los interesados deberán enviar su propuesta al correo electrónico novinomimama@gmail.com, o vía Instagram en @novinomimama, la temática es libre. El objetivo es acompañar proyectos escénicos independientes desde su inicio hasta su presentación.