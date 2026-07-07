El Colegio de Sinaloa abre las convocatorias de las Becas de Disertación Doctoral

El Colegio de Sinaloa abrió las convocatorias de las Becas de Disertación Doctoral en su edición 2027, destinadas a investigadores sinaloenses que sean candidatos al grado de doctor en instituciones nacionales o extranjeras.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, los participantes deberán ser sinaloenses o tener al menos 10 años de residencia previa en la entidad.

Deben haber cubierto el 100 por ciento de sus créditos académicos y encontrarse exclusivamente en la etapa final de redacción y análisis de su tesis y no contar con otra beca simultánea.

Los interesados podrán postularse en una de las seis categorías disponibles, según su campo de especialidad: Ciencias Biomédicas: Beca Dr. Hugo Aréchiga Urtuzuástegui, Ciencias Médicas y Salud Pública: Beca Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Ciencias Económicas y Políticas: Beca Dr. José Luis Ceceña Gámez.

También Ciencias Biomédicas y de la Salud: Beca Dr. Leopoldo Flores Romo, Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades: Beca Dr. Raúl Cervantes Ahumada, Historia y Estudios Regionales: Beca Dr. Sergio Ortega Noriega.

El programa otorgará a cada becario un apoyo de 75 mil pesos en entregas mensuales de 12 mil 500 durante seis meses. Por su parte, los becarios se comprometen a entregar al final una copia de la disertación aprobada.

Las propuestas podrán enviarse a partir del lunes 7 de septiembre de 2026 y se tendrá como fecha límite de entrega el viernes 06 de noviembre de 2026.

Como parte del proceso deberán contestar el formulario de solicitud en la página: www.elcolegiodesinaloa.gob.mx.

Asimismo, enviar por correo electrónico, de manera formal, el expediente completo al correo direccion.vinculacion@elcolegiodesinaloa.gob.mx, desde donde se emitirá un acuse de recibo institucional.

Para mayores informes, interesados pueden comunicarse a los teléfonos (667) 716-1046 y 716-1050, al correo vinculacion@elcolegiodesinaloa.gob.mx o visitar el sitio web www.elcolegiodesinaloa.gob.mx.