Cultura
|
Música

El Coro Ángela Peralta celebra su historia con una emotiva Gala de Reencuentro

Bajo la dirección de María Murillo y con el regreso del maestro Antonio González, fundador de la agrupación, el Teatro Ángela Peralta vibró con un concierto que reunió a ex integrantes, solistas invitados y dos virtuosos del piano en una velada que recibió la ovación del público
Marisela González |
21/06/2026 09:46
21/06/2026 09:46

MAZATLÁN._ El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una noche cargada de emotividad, virtuosismo y recuerdos con la realización del “Concierto a Dos Pianos: Gala de Reencuentro”, producción del Instituto de Cultura, que reunió a ex integrantes y actuales voces del Coro Ángela Peralta, agrupación que este año celebra 34 años de historia.

Con una buena entrada, el recinto abrió sus puertas a una velada en la que la música académica y la ópera encontraron un espacio para el reencuentro y la celebración.

El escenario lució una espectacular iluminación en tonalidades azules y rojizas que acompañó cada una de las interpretaciones.

La primera parte estuvo dedicada al Concierto para Piano en Re bemol Opertura 38, del compositor armenio Aram Khachaturian, obra de gran complejidad técnica interpretada por los pianistas Antonio González y Sergio Castellanos.

El regreso de Antonio González, fundador del Coro Ángela Peralta, dio un significado especial a la gala. Y junto con Sergio Castellanos, heredero de su legado musical, ofreció una interpretación llena de precisión y sensibilidad que fue seguida con atención por los asistentes.

Tras el intermedio, el ambiente cambió para dar paso a las emociones de la ópera con fragmentos de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, y Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni.

Bajo la dirección de María Murillo, las cerca de 70 voces del Coro Ángela Peralta se unieron a los solistas invitados José Manuel Chú, Juan Fernando Martínez, Marysol Calles y Gabriela Vadillo, quienes aportaron dramatismo y fuerza interpretativa a cada una de las piezas.

Las voces se acoplaron con armonía a los acordes de ambos pianos, dando vida al Coro de las Campanas, Stridono Lassù, el prólogo de Pagliacci, Intermezzo, Vesti la Giubba, Il cavallo scalpita, Brindis e Inneggiamo, páginas emblemáticas del repertorio verista.

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó cuando los cuatro solistas invitados unieron sus voces con las del coro y los maestros al piano, creando un poderoso cierre que emocionó a los presentes.

La respuesta del público no se hizo esperar ya que, al concluir la presentación, los asistentes se pusieron de pie para brindar una cálida y prolongada ovación a María Murillo y al maestro Antonio González, cuyo reencuentro con la agrupación que fundó hace más de tres décadas convirtió la gala en una celebración de la memoria, la amistad y el legado musical que ha distinguido a Mazatlán.

Así, entre aplausos y muestras de afecto, concluyó una velada que reafirmó la vigencia y la trascendencia del Coro Ángela Peralta, una de las agrupaciones emblemáticas de la vida cultural del puerto.

  • $!El maestro Antonio González durante la primera parte del concierto.
    El maestro Antonio González durante la primera parte del concierto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alrededor de 70 voces se reunieron en el escenario para protagonizar una emotiva Gala de Reencuentro.
    Alrededor de 70 voces se reunieron en el escenario para protagonizar una emotiva Gala de Reencuentro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El tenor navolatense José Manuel Chú en su presentación.
    El tenor navolatense José Manuel Chú en su presentación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La unión de los cuatro solistas con el coro y los pianistas marcó uno de los momentos más aplaudidos de la noche.
    La unión de los cuatro solistas con el coro y los pianistas marcó uno de los momentos más aplaudidos de la noche. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela Vadillo, Marysol Calles, José Manuel Chú y Juan Fernando Martínez unieron sus voces en la velada.
    Gabriela Vadillo, Marysol Calles, José Manuel Chú y Juan Fernando Martínez unieron sus voces en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Antonio González recibió el cariño de los asistentes durante el reencuentro con la agrupación que fundó hace 34 años.
    Antonio González recibió el cariño de los asistentes durante el reencuentro con la agrupación que fundó hace 34 años. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ex Integrantes y actuales miembros del Coro Ángela Peralta compartieron escenario en una noche llena de recuerdos y música.
    Ex Integrantes y actuales miembros del Coro Ángela Peralta compartieron escenario en una noche llena de recuerdos y música. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El público respondió con una ovación al finalizar el concierto ofrecido en el Teatro Ángela Peralta.
    El público respondió con una ovación al finalizar el concierto ofrecido en el Teatro Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube