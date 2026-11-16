Con música, plegarias y un mensaje de esperanza, el Coro Ángela Peralta ofreció un emotivo Concierto por la Paz durante la misa del mediodía de este domingo en la Parroquia María del Mar, donde feligreses y público en general llenaron el recinto para disfrutar de sus interpretaciones.

La presentación forma parte del programa Cultura en tu Comunidad del Festival Cultural Mazatlán 2026, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, con el propósito de acercar las expresiones artísticas a los espacios de convivencia de las familias.

Bajo la dirección de la maestra María Murillo y con el acompañamiento del maestro Sergio Castellanos en el teclado, los integrantes del coro del Centro Municipal de las Artes participaron en la celebración eucarística encabezada por el Padre Manuel Carrasco.

Durante la misa, las voces de los integrantes se sumaron a las plegarias de los asistentes a través de un repertorio de música sacra que incluyó piezas como “Kyrie”, “Gloria”, “Sanctus”, “Lamento”, “Agnus Dei” y “Padre Nuestro”.

Los solistas Paulina Soria, Lucas Velarde, Arturo Rauda, Itzel Furichi, Ángela Rodríguez y Yolanda Lizárraga destacaron con sus interpretaciones, que despertaron emociones entre los presentes y propiciaron momentos de recogimiento.

Al término de la participación, los feligreses reconocieron el trabajo de los jóvenes cantantes con un cálido y prolongado aplauso.

Visiblemente emocionado, el Padre Manuel Carrasco felicitó a los integrantes del coro y destacó su disposición para compartir sus talentos con la comunidad, en sintonía con el mensaje evangélico de la celebración dominical.

“Ellos aprendieron a cantar, a tocar y no se guardan solo el talento para sí... vienen acá con nosotros para deleitarnos con él, y nos acompañan en nuestras plegarias”, expresó el sacerdote.

Entre los asistentes estuvo el maestro Antonio González Guerrero, iniciador del Coro Ángela Peralta, quien siguió con atención la celebración.