$!El Coro Ángela Peralta lleva un mensaje de paz a la colonia Juárez

Con un repertorio de música sacra y voces que llenaron de solemnidad la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la Colonia Juárez, el Coro Ángela Peralta ofreció un Concierto por la Paz, ante cerca de 300 personas que se reunieron para disfrutar de la música durante la celebración eucarística de mediodía.

Las bancas del recinto resultaron insuficientes para recibir a los asistentes, por lo que el personal de apoyo colocó sillas adicionales en los pasillos laterales, mientras más personas ingresaban para presenciar la presentación.

Bajo la dirección de la maestra María Murillo y con el acompañamiento al piano de Sergio Castellanos, el Coro del Centro Municipal de las Artes interpretó obras del repertorio sacro universal, en una jornada que conjugó la expresión artística con la reflexión espiritual.

Entre las piezas interpretadas destacaron Pie Jesu, de Gabriel Fauré; Alleluia, de Wolfgang Amadeus Mozart; Ave verum, de Camille Saint-Saëns, y Panis Angelicus, de César Franck, además de Pie Jesu, de John Rutter.

El programa incluyó también pasajes de Stella Matutina, con los movimientos Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus Dei.

La presentación contó con las participaciones solistas de Paulina Soria, Lucas Velarde, Arturo Rauda, Itzel Furichi y Ángela Rodríguez, quienes aportaron distintos matices a la interpretación de las obras.

Música para la reflexión

Durante la celebración eucarística, el párroco Alejandro López compartió un mensaje centrado en el amor, la humildad y la verdad como principios que deben reflejarse en las acciones cotidianas.

En su reflexión, señaló que la música y el arte contribuyen a elevar el espíritu, al tiempo que invitó a los presentes a reconocer el amor como fundamento de la relación con Dios y con los demás.

También destacó la importancia de amarse a uno mismo y actuar con congruencia para poder cumplir con los demás, en una invitación a llevar estos valores a la vida diaria.