El Coro de la Ópera de Sinaloa encanta con música de Disney en el Parque Nakayama

El Parque Nakayama del fraccionamiento Antonio Nakayama de Culiacán recibió al Coro de la Ópera de Sinaloa, que ofreció una tarde festiva con versiones corales de temas de películas de Walt Disney, en el marco del programa “El Arte Alegra tu Parque”, una iniciativa coordinada entre el Instituto Sinaloense de Cultura y Parques Alegres IAP.

Un público variado, compuesto por familias que habitan el entorno del parque, llenó las sillas dispuestas frente al escenario para disfrutar del programa, titulado “El pequeño mundo mágico” de Disney, que fue dirigido por el Mtro. Marco Antonio Rodríguez Badillo, quien también acompañó al piano.

El repertorio inició con el histórico tema “When you wish upon a star” (Cuando se lo pidas a una estrella...) de la película Pinocho (1940), que fue la primera canción en una película de animación de Disney. Le siguieron piezas como “Recuérdame” de Coco, “Go the distance” (No importa la distancia) de Hércules, y “Colores en el viento” de Pocahontas.

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación de “Un mundo ideal” de la película Aladino, así como el tema de “La bella y la bestia”, con un arreglo coral de Rubén Díaz Fernández.

El programa continuó con “Parte de él” de La Sirenita, para dar paso al éxito “Libre soy” del filme Frozen, y un clásico que no podía faltar en el homenaje a Disney fue “Hakuna matata” de El rey león.

El Coro de la Ópera de Sinaloa cerró el concierto con un popurrí titulado “The musical World of Walt Disney”, con fragmentos de varios temas icónicos, poniendo el punto final a una tarde memorable con las voces más bellas del Coro de Ópera de Sinaloa.