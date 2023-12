Cultura | Invitación

El Coro Infantil y el Coro Ángela Peralta pondrán su sello en la Gala Navideña

El Coro Infantil, con más de 10 años de formación, va a participar con 28 integrantes, cantarán “Yo voy con mi farolito”, “Noche de paz”, “Pastores de Belén” y “El niño del tambor”; el Coro Ángela Peralta, que está conformado por más de 40 personas que van a cantar “Deck the hall”, “Happy Christmas”, “We wish you a merry christmas” y más