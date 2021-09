En este libro, añadió, son muchas las historias de personajes las que cuenta, como la de Enrique Fernández, conocido como el al capone de Juárez y el Robin Hood del valle de juárez, cuyo funeral congregó a miles de personas.

“Afirmo y no me parece exagerado que él pudo haber sido el primer jefe de cartel, de la manera en que hoy entendemos el término, una banda criminal con un amplio portafolio de intereses delictivos nacionales e internacionales, con todo y protección política” dijo.

“Aun así era percibido como un benefactor social, pues mandó hacer escuelas, entre otras cosas, para despistar a sus enemigos”.

Consideró que uno de los errores al contextualizarse los narcocorridos es pensar que son solo apología y dijo que no es lo mismo escucharlo en Estados Unidos o en México y en México en una zona de mucha violencia.

“No podemos pensar que quienes escuchan los narcocorridos son narcos, criminales o proclives a la violencia, lo que hacen los oyentes es escoger los mensajes”, apuntó.

“Como género, el corrido no tiene ideología, la ideología la tiene la persona que lo compone y quien lo puede escuchar. Siempre he pensado que el hecho de escuchar música no va a ser que alguien diga ‘dejo de ser estudiante de historia o investigador para ser sicario, eso no va a suceder”.

Compartió que cuando hace su investigación de campo, escucha y percibe que las personas que están en los bares son profesionistas o gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado.

“Hablan de la obra, de que van a hablar con el ingeniero, se emocionan con las canciones y regresan a hacer su vida normal”.

Juan Carlos Ayala Barrón, director de Editorial UAS y comentarista, destacó que Ramírez Pimienta es un connotado investigador de corridos y narcocorridos, y su obra es uno de los aportes más originales y profundos que intenta a partir de este tema un conocimiento crítico y seriamente reflexivo de las micro historias.

Da al corrido ese carácter de documento fundamental para ser la historia de una época y un espacio determinado.

“De cada estrofa, verso y nombre ahí mencionado busca la fuente hemerográfica y bibliográfica que le dé el carácter de documento histórico, además de mostrar el contexto situacional y causal de los sucesos relatados”, apuntó.

El libro, añadió, no es un documento literario, sino que reúne las características de un ensayo histórico propio de la micro historia que escudriña el acontecer cotidiano desde el cual es posible reconstruir parte de la historia local y regional, y en este caso nacional, en la primera mitad del Siglo 20.

Agradeció que proporcionara una obra tan rica y documentada, la historia temprana del crimen organizado en los corridos de Ciudad Juárez.