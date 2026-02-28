El Cuarteto Ventura presentará ‘The Best of the World Tour’ la Temporada Campbell

El galardonado Cuarteto Ventura presentará su programa “The Best of the World Tour”, este domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, donde protagonizará un viaje musical global.

Este concierto forma parte de la décimo sexta Temporada Gordon Campbell, donde la agrupación buscará cautivar al público con la riqueza del estilo de los tríos y cuartetos románticos mexicanos aplicado a éxitos internacionales.

El Cuarteto Ventura, que radica en Culiacán, se caracteriza por interpretar géneros del folclore latinoamericano, con sonido cálido y arreglos frescos. Sus integrantes son Marco Vinicio Camacho, Bajo y voz; Mario Velarde, Percusión; Leoncio Bernal Amador, Guitarra; Alfonso Bernal Amador, Guitarra.

La propuesta del Cuarteto Ventura consiste en un recorrido por canciones emblemáticas de diversos países, impregnadas con el sello distintivo y la frescura de los arreglos mexicanos.

Con más de 20 años de trayectoria, el ensamble ha evolucionado de un trío original a su formación actual de cuarteto, integrando recientemente una voz femenina que enriquece su sonido cálido y profesional.

El repertorio para esta gala incluye una selección diversa que atraviesa continentes.