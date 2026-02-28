El Cuarteto Ventura presentará ‘The Best of the World Tour’ la Temporada Campbell

El galardonado Cuarteto Ventura presentará su programa “The Best of the World Tour”, este domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, donde protagonizará un viaje musical global.
Este concierto forma parte de la décimo sexta Temporada Gordon Campbell, donde la agrupación buscará cautivar al público con la riqueza del estilo de los tríos y cuartetos románticos mexicanos aplicado a éxitos internacionales.
El Cuarteto Ventura, que radica en Culiacán, se caracteriza por interpretar géneros del folclore latinoamericano, con sonido cálido y arreglos frescos. Sus integrantes son Marco Vinicio Camacho, Bajo y voz; Mario Velarde, Percusión; Leoncio Bernal Amador, Guitarra; Alfonso Bernal Amador, Guitarra.
La propuesta del Cuarteto Ventura consiste en un recorrido por canciones emblemáticas de diversos países, impregnadas con el sello distintivo y la frescura de los arreglos mexicanos.
Con más de 20 años de trayectoria, el ensamble ha evolucionado de un trío original a su formación actual de cuarteto, integrando recientemente una voz femenina que enriquece su sonido cálido y profesional.
El repertorio para esta gala incluye una selección diversa que atraviesa continentes.
De Europa interpretarán temas como Las hojas muertas (de Francia), Volare (de Italia), Yesterday (de Reino Unido) y Zorba el griego (de Grecia).
De América, compartirán piezas clásicas como Contigo a la distancia (de Cuba), El día que me quieras (de Argentina), Mi vida sin tu amor (de Colombia) y el folclore paraguayo.
La agrupación tomará de los continentes asiático y europeo piezas como Kawano nagare (de Japón) y canciones tradicionales de Rusia y Ucrania.
Y de México no faltarán joyas nacionales como Azul de Agustín Lara, La malagueña y Esta vida.
Trayectoria de Excelencia
Originarios de Culiacán, los integrantes del Cuarteto Ventura cuentan con un respaldo artístico que incluye tres producciones discográficas y giras internacionales por Francia, España, Portugal, Estados Unidos y Rusia.
Entre sus logros destacan: Primer lugar en el Concurso Nacional de Cuartetos en la Ciudad de México (2015). Participaciones constantes en el Festival Sinaloa de las Artes, y en conciertos con lleno total en la Temporada Campbell de Mazatlán entre 2016 y 2025.
Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta a un costo de 400 y 200 pesos.