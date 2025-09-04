‘El cuento permite más libertad para experimentar’: Ana García Bergua

Para la escritora Ana García Bergua, los cuentos han sido un territorio de mayor libertad.

“Como que siento que la novela, aunque te da mucho espacio para experimentar, para entrar en los personajes, pero el cuento me permite experimentar”, expresó.

Al entablar Encuentro con Lectores, con la participación de Adriana Velderrain, Isaac López, Dina Grijalva y Raquel Cota, con la moderación de Karen Limón.

En el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, donde se habló sobre su obra, la escritora ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo dijo que “con la novela me he sentido como un poco con más responsabilidad de sentir que no me puedo salir de cierta estructura, de cierto plan y volver a empezar”.

En cambio, agregó, “el cuento me ha permitido experimentar, probar más situaciones a veces muy absurdas y tratarlas como si fueran situaciones más realistas y a ver qué pasa con eso, incluso cosas de corte fantástico, como un fantasma que de pronto tiene hambre; el cuento me da libertad de hacer esas cosas, y llevar a los personajes a extremos que luego no son del todo realistas”.