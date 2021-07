El desorden de tu nombre

Julio es un cuarentón, solterón, fastidiado de la cotidianidad de su vida; en esas, conoce a Laura. La mujer se reúne con sus amigas, cada que llevan a sus hijos a pasear al mismo parque donde Julio y Laura se conocen. Acuerdan verse en ese sitio dos veces por semana y sin muchas palabras entretejen una relación que a él le hace recordar la que tuvo con la difunta Teresa y a ella le recrea lo ordinario de su vida marital y le devuelve lo atractivo de sentirse deseada nuevamente.

Laura es un ama de casa muy actual, frustrada por no haber continuado su desarrollo profesional por dedicarse a cuidar a la hija que decide tener en su matrimonio. Ella se ocupa de la casa por completo y le facilita a su marido todo para que éste pueda cumplir con sus obligaciones. Con el tiempo se da cuenta de que eso la ha convertido en la peor y más estúpida de las mujeres y de manera sórdida va acumulando un odio desmedido a su marido. Su sentimiento de inutilidad y despropósito le dan motivos suficientes para encontrarse con su amante y llegar por él hasta las últimas consecuencias.

Julio trabaja en una editorial y él decide qué materiales se publican y cuáles no. Llega a sus manos un libro de cuentos con el cual se obsesiona, pero decide que no debe publicarse pues a su vez le provoca que otro sea capaz de escribir de esa forma cuando él no ha librado ni poner dos líneas en un papel aunque tenga cientos de historias rondando por su cabeza. Llega a decir que el mejor escritor es aquel que no escribe, sino el que conserva las novelas en su pensamiento. Se convence de que los cuarentas son la edad en la que si no se entra en la locura de aventarlo todo, puede llegar el éxito profesional. Así que para resolverlo y no tirarlo todo consulta a un psicoanalista que resultará, nada menos, que el esposo de Laura, la mujer con quien él ha empezado una relación de amor. En su oscuro deseo de ver cristalizado éste, están planeando la muerte del marido, es decir del psicoanalista. En sus consultas de diván, Julio va desarrollando la historia de su vida e idea de aniquilar al esposo, como una trama sacada de uno de los cuentos que recién empieza a leer.

El psicoanalista descifra el juego de su paciente y descubre que la Laura de quien éste habla es la misma que él tiene por esposa. Ajena a la situación de ambos hombres, Laura a su vez planea y ejecuta un crimen, de la misma forma que Julio lo ha tramado apenas en su imaginación. Cuando Julio se entera de lo que ha hecho Laura, descubre que tal suceso es justo la historia que ha empezado a escribir y con la que al fin echará a andar la pluma de lo que será la novela de su vida.

Las obsesiones, los celos, la envidia, el odio, la pasión así como el hartazgo, la frustración, la pérdida, el desencanto y cualquier sentimiento que ocupe el alma de un ser que se encuentra sumido en lo inútil de su realidad, resulta justamente representada en El desorden de tu nombre. Una novela que recurre a tiempos actuales para desarrollar emociones que se repiten en el diario vivir de todos los tiempos. Una clara novela contemporánea escrita por el periodista y escritor español Juan José Millás; quien se caracteriza por hacer de un hecho cotidiano algo profundo y fantástico. Un trío amoroso que por muy común que resulte el cuadro, éste no tiene nada de habitual cuando es descrito por el brillante escritor que suele ser Millás.

