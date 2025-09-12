El día 19 cierra la convocatoria a la expo Miniprint Festival Cultural Sinaloa 2025

El viernes 19 de septiembre cierra la convocatoria lanzada por el Instituto Sinaloense de Cultura a artistas de todo el mundo, para que participen con trabajos en la exposición internacional Miniprint Festival Cultural Sinaloa 2025, que se realizará a partir del mes de octubre.

Es una exposición colectiva de grabado que se realizará en la Galería de Arte Álvaro Blancarte del Centro Cultural Genaro Estrada, en Culiacán, y pueden participar todos los artistas que así lo deseen, sin importar su origen, género, orientación sexual o capacidad, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa.

La convocatoria, que puede consultarse completa en el portal web y redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura, está abierta de forma gratuita y voluntaria a todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad en la disciplina de Gráfica (Estampa), en las técnicas de xilografía, linografía, aguafuerte, aguatinta, mezotinta, litografía, serigrafía, collagrhap, chine collé, mixtas, etcétera.

Sólo podrán participar obras realizadas después del 1 de enero de 2023, las cuales deberán tener una medida única de 20×20 cm del papel y el tamaño de la mancha libre; las producciones correrán por cuenta de los participantes, y al dorso de cada obra se deberá adherir la ficha de participación anexa a esta convocatoria.

El tema de la obra es “Identidad Cultural”, y no se admitirán obras con contenidos relacionados directa o indirectamente con temas violentos, sexistas, obscenos, xenófobos, drogas, armas, terrorismo, trata de seres humanos y política o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.

Cada autor podrá participar con un mínimo de dos obras y un máximo de tres, preferentemente inéditas, que no hayan sido publicadas en ningún medio; quedan excluidos fotocopias, monotipos y obra digital, y los Miniprints se enviarán como “impresos sin valor comercial”, sin paspartú ni vidrio, embalados de tal forma que se asegure su correcta recepción.

La obra original se deberá entregar hasta la fecha señalada en el Departamento de Artes Visuales de la Galería Antonio López Sáenz (GAALS) del Isic, en Culiacán, y los participantes deberán remitir sus obras por el medio de transporte que deseen, bajo su coste y responsabilidad.

Las piezas seleccionadas formarán parte de la exposición Miniprint Internacional FECUSIN 2025 a realizarse en octubre de 2025 en la Galería de Arte Álvaro Blancarte del Isic en Culiacán, Sinaloa, México, donde permanecerá hasta diciembre de este año, y los participantes serán acreedoras a un diploma de reconocimiento digital que será enviado a su correo electrónico.