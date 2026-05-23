El doble juego que confunde y amilana

¿Debemos esperar que los problemas de México los resuelva la 4t o que Trump venga y nos salve de las garras del narco?

Entender el doble juego

Una de las cosas que dificultaron las estrategias a seguir con la URSSS recién terminada la 2ª Guerra es que los estadounidenses no entendían el doble juego de la mentalidad rusa y del gobierno comunista de Stalin en las mesas de negociaciones, iniciando esas diferencias la “Guerra Fría”; sin embargo el Gral. George Patton intuyó claramente antes de terminar la guerra, que los rusos pasarían de aliados a ser enemigos muy pronto.

Hitler en cambio visualizó con mucha anticipación la amenaza del comunismo ruso para Europa, hizo una alianza secreta con ellos antes de la guerra para invadir Polonia y después los invadió por motivos ideológicos para salvar -en su concepción- al continente y no erró en esta idea.

Chamberlain el ministro inglés no supo o no quiso entender el doble juego de Hitler, así le dieron tiempo a que el Nazismo se armara más, y ellos también, en vez de contenerlo antes. Esta omisión costó más “sangre, sudor y lágrimas” en palabras de Churchill.

¿Expectativas realistas o supuestas?

De la misma manera los ciudadanos ¿Tenemos elementos serios para saber a qué le tiramos realmente con la 4t? ¿El gobierno de Trump sabe qué colaboración real puede esperar de la presidente y de la 4t? y ¿Qué amenazas actuales y próximas observan los inversionistas de nuestro país y para ellos?

El lector debe saber a estas alturas si hay fundamentos serios para esperar que la economía, la inseguridad, la corrupción e impunidad, la salud, la educación la democracia, las instituciones que la soportan y las próximas elecciones, mejoren en el corto y largo plazo.

O por el contrario ¿Hay elementos serios para afirmar que a este régimen le interesa no ser expuesto ante las extradiciones de sus líderes y conservarse en el poder a toda costa y poner en riesgo al país?

La ambigüedad con el vecino

Por un lado México continúa siendo un socio indispensable para la economía de EEUU, especialmente por la manufactura y la estabilidad fronteriza, les exportamos el 83% siendo sus mayores proveedores, amén de sus grandes inversiones e intereses locales.

Por otro, persisten dudas sobre el verdadero combate al fentanilo considerándolo un arma de destrucción masiva, un asunto de grave seguridad nacional. Es decir, de grandes socios comerciales pasamos a vecinos peligrosos pero convenientes.

Una ambigüedad que la presidente y Trump manejan a su conveniencia estirando la liga con visitas de estado, extradiciones, presión y amenazas a los bancos mexicanos, y por otro, la falta de respuestas, la protección a sus líderes y porque los narcos siguen mandando y un discurso ajeno a la realidad.

¿Pero hasta donde puede aguantar la liga sin romperse? Esto es lo que se están jugando los líderes de la 4t, y por otro, el tiempo va en contra del gobierno de Trump por su baja popularidad y presiones domésticas.

Se encendieron 2 alarmas relevantes

Mientras los mexicanos esperan que la justicia venga de los EEUU ya que localmente el régimen está entrampado en la corrupción e impunidad y controla el gobierno con el respaldo de algunos generales, sin embargo no creemos que todos ellos permitan, por su amor a la patria, que el país se siga desangrando por las alianzas narco políticas. Estos generales son nuestra esperanza, sus soldados pagan con su vida las absurdas consecuencias.

A esto se suma algo muy crítico: la preocupación internacional por el deterioro fiscal, energético, la estabilidad y seguridad del gobierno mexicano por el riesgo, latente, de que sus ingresos no puedan mantener sus egresos y el pago de su creciente deuda.

En mayo de 2026, Moody’s rebajó la calificación soberana de México al último escalón y Standard & Poors cambió la perspectiva de “estable” a “negativa”. ¿Qué significa esto? Que de continuar como va y con la calificación de una tercera, México dejaría de ser un país seguro económicamente y los inversionistas extranjeros sacarían su dinero con serias repercusiones como una devaluación, más inflación, alarmas bancarias y un largo etc.

Sin embargo no es el momento de alarmarse

El país mantiene altas sus reservas, un dólar bajo, altas exportaciones, cierta autonomía del Banco de México, buena captación fiscal y una fuerte dependencia comercial con otros factores.

Preocupa que le sigan metiendo dinero bueno al quebrado Pemex y que hayan maquillado sus estados financieros y a la CFE, así como gastar en las dádivas, limitando recursos para salud, educación e infraestructura estratégica. Esta contradicción entre lo que dicen y hacen, las advertencias internacionales alimentan la percepción de incertidumbre y de la debilidad del régimen.

En el plano geopolítico

EEUU no nos considera un enemigo estratégico comparable con China o Rusia, pero sí una fuente creciente de vulnerabilidad por el fentanilo, la corrupción y porque los narcos mandan. Sin embargo los EEUU necesitan un vecino estable para competir económicamente contra China.

Pero la liga puede romperse.

Si el régimen insiste en salvar su pellejo y perpetuarse en el poder desatendiendo la economía, puede causar un problemón nacional e internacional que le resultaría muy caro al país: perderíamos más soberanía por los costos económicos y políticos de recibir ayuda extranjera en caso de caer en una crisis financiera.

Esperamos que México no siga la ruta de Venezuela ni de los países de izquierda y se alinee con la prosperidad.