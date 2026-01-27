‘El ejército ciego’ del mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela

La 29 edición del Premio Alfaguara de Novela ya tiene ganador: el mexicano David Toscana, quien se alzó con el reconocimiento por El ejército ciego, obra presentada bajo el seudónimo Kozaro, el Escriba.

El jurado eligió la novela por mayoría entre mil 140 manuscritos, destacando su fuerza simbólica y su dimensión épica desde la mirada de los vencidos.

El ejército ciego fue distinguida por ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia. A partir de un hecho histórico del Siglo 11 cuando el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros, Toscana construye una fábula oscura narrada en primera persona por un escriba invidente.

El jurado subrayó el tono oral y poético de la obra, que mezcla testimonio, leyenda y humor negro, y la definió como “una gran épica de los vencidos”. La novela saldrá a la venta en marzo.

El jurado estuvo presidido por Jorge Volpi e integrado por Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Enrich, Óscar López y Pilar Reyes (con voz pero sin voto).

Sobre el libro ‘El Ejército Ciego’

Ambientada en el año 1014, la novela sigue la marcha de 15 mil soldados que, tras ser derrotados, son cegados y obligados a regresar a su tierra guiados por unos cuantos hombres tuertos.

Durante ese trayecto y al llegar a una ciudad amenazada, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas entre la humillación, el miedo y la necesidad de recuperar la dignidad.

En ese contexto, un escriba ciego decide narrar la historia que crece dentro de él: la de los 15 mil hombres y su inesperada revancha simbólica. El relato que reflexiona, con ironía e ingenio, sobre las narrativas del pasado y la facilidad con que se borra la voz de los derrotados.

Sobre el Premio Alfaguara de Novela

El Premio Alfaguara de Novela es uno de los reconocimientos literarios más importantes en lengua española. Está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

En su edición 2026 participaron mil 140 manuscritos, con una amplia presencia internacional de países como España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay

David Toscana nacido en Monterrey es autor de libros de cuentos como Lontananza y Brindis por un fracaso, y de novelas como Santa María del Circo, El último lector, El ejército iluminado, Olegaroy y El peso de vivir en la tierra.

Ha formado parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa y del Berliner Künstlerprogramm, y ha recibido premios como el José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Su obra ha sido traducida a 17 lenguas.