El escritor Martín Solares busca despertar la pasión por la lectura

Algunos aspectos a tomar en cuenta para que una ciudad sea más lectora, además de las diferentes maneras de leer una novela y su estructura, fueron algunos de los temas que se trataron en la charla que sostuvo el escritor Martín Solares con un grupo de mazatlecos en la Sala Audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

Como parte del Festival Cultural Sinaloa 2022 Lo Nuestro, el escritor se presentó en el puerto la charla denominada “Guadalajara, capital mundial del libro”; su homólogo Juan José Rodríguez fue el encargado de compartir una parte del curriculum del invitado, quien agradeció la invitación de las autoridades.

Solares estuvo compartiendo con el público asistente sus experiencias como promotor de la lectura en la ciudad de Guadalajara, que alberga gran cantidad de centros literarios, editoriales, colectivos, poetas y narradores, así como muchos programas en fomento a la lectura y, sobre todo, la Feria Internacional del Libro.

“Les quiero platicar que hace aproximadamente un año fui invitado a un programa llamado Mi señal, un programa que fomenta la lectura, me dijeron que presentará el proyecto más ambicioso de mi vida y que iba a entrar a un concurso, felizmente en ese concurso eligieron el proyecto que un servidor propuso, y la verdad es una continuación de las cosas de las que he hecho todo mi vida, yo he tenido la fortuna de ser editor, profesor de literatura, estudié literatura también, me ha tocado también estar en el mundo del libro como periodista primero, como editor después y felizmente ahora como autor, por lo que creo que conocemos los eslabones en la cadena de la lectura”, dijo.

“Y le propuse al Ayuntamiento del Guadalajara que hiciéramos algo en lo cual se apoyarán a todos los eslabones de la cadena de los libros, desde los más modestos hasta los más ambiciosos para algunos, y bueno alegremente este proyecto fue seleccionado y he contado con él apoya del Ayuntamiento”.