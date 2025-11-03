El escritor mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue elegido ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ 2025, por “su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”, destacó el jurado.

El Ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, detalló que Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida”.

“Su obra es la mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”, detalló, “representa la figura del escritor integral. Creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta”, destacó.

El premio es considerado el más prestigioso galardón de las letras en español y está dotado con 125 mil euros (poco más de 2 millones 600 mil pesos).

Gonzalo Celorio es licenciado en lengua y literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde ha tenido una importante labor como docente. Tiene un doctorado en literatura iberoamericana por la misma universidad.