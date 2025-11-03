El escritor mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue elegido ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ 2025, por “su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”, destacó el jurado.
El Ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, detalló que Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida”.
“Su obra es la mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”, detalló, “representa la figura del escritor integral. Creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta”, destacó.
El premio es considerado el más prestigioso galardón de las letras en español y está dotado con 125 mil euros (poco más de 2 millones 600 mil pesos).
Gonzalo Celorio es licenciado en lengua y literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde ha tenido una importante labor como docente. Tiene un doctorado en literatura iberoamericana por la misma universidad.
Ha destacado en su labor como editor, ensayista y crítico literario. Es director de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2019 y antes fue director del Fondo de Cultura Económica.
Es autor de los libros Amor propio, Y retiemble en sus centros la tierra, y de la trilogía titulada Una familia ejemplar formada por Tres lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas, así como de los ensayos El viaje sedentario, México, ciudad de papel, Ensayo de contraconquista, Cánones subversivos y Del esplendor de la lengua española, recogidos en dos volúmenes con el título De la carrera de la edad, y Mentideros de la memoria.
Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, griego y chino, y ha obtenido galardones como el Prix des Deux Océans, el Premio de Novela IMPAC-CONARTE-ITESM, el Premio Mazatlán de Literatura . En 2010 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y Literatura. En 2023 ganó el Premio Xavier Villaurrutia y en 2025 ganó la Medalla José de Vasconcelos.
El Premio Cervantes es el galardón más prestigioso de la literatura en español y lo recibirá el 23 de abril de 2026, Día del Libro, en la ceremonia que se realiza en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, en Madrid.
Han ganado este premio Álvaro Pombo (2024), Luis Mateo Díez (2023), Rafael Cadenas (2022), Cristina Peri Rossi (2021), Francisco Brines (2020), Joan Margarit (2019) e Ida Vitale (2018).