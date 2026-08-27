El escritor sinaloense Carlos Zazueta es seleccionado para antología de cuento infantil en Chile

La historia de un pequeño travieso que tiene un sombrero que hace desaparecer todo lo que no le gusta y hasta lo vuelve invisible, llevará al sinaloense Carlos Zazueta a lectores de distintos países con su cuento “Manu y su sombrero embrujado”.

Él es el único sinaloense y uno de los cuatro mexicanos seleccionados para integrar la más reciente antología de literatura infantil de la agencia internacional Factor Literario, de Santiago de Chile.

La convocatoria, que por primera vez abrió espacio para el género infantil, recibió un total de 528 propuestas de escritores de países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, España y México.

La historia se suma a una producción literaria infantil en la que Zazueta busca despertar el interés de los pequeños por la lectura, especialmente en una etapa en la que comienzan a relacionarse con los libros de manera autónoma.

“Es un cuento para niños que están en el mismo rango de edad, entre 6 y 10 años, que los que he publicado hasta ahora, de primera infancia que están aprendiendo a leer o todavía no prenden, pero ya les interesa este tipo de narraciones porque la mamá se las lee, que crea un vínculo con la madre y al mismo tiempo el interés del niño por la lectura cuando aprende en la escuela”.

“Es la historia de un niño que recibe un regalo, que es un sombrero, pero no es un sombrero común, es un sombrero mágico. Y cuando se da cuenta de que todo lo que mete al sombrero desaparece, comienza a meter todo lo que no le gusta, o sea, las verduras que la mamá quiere que coma, el cepillo de dientes, el reloj despertador con que lo levantan para ir a la escuela, los cigarros del padre y va escalando en sus en sus travesuras”, compartió el autor.

“Un día se da cuenta de que poniéndose el sombrero se vuelve invisible y se dice, ‘Ah, mira, ya con esto voy a hacer todas las travesuras que pueda’”.

La convocatoria representó la primera ocasión en que Factor Literario abrió un espacio específico para la literatura infantil. Tras un proceso de selección, 29 trabajos fueron considerados en una primera etapa y finalmente quedaron 18 relatos en la antología.

“Me siento muy satisfecho porque no era un objetivo buscado, pero a lo mejor sí deseado. No lo estaba buscando conscientemente, pero dije: en algún momento me voy a proponer alcanzar ese objetivo. Y creo que lo tuve antes del tiempo que yo esperaba”, compartió.

Factor Literario es una agencia de escritores que que está que tiene su base en en Santiago de Chile y todos los años lanza convocatorias para gente a nivel de Latinoamérica y España para que la gente que esté interesada en publicar en novela, cuento breve, ensayo histórico y ahora por primera vez voltearon los ojos a la literatura infantil.

Para el escritor, la selección internacional representa un reconocimiento y, sobre todo, una oportunidad para ampliar el alcance de su trabajo. Sus libros anteriores han tenido principalmente circulación local en Culiacán y Mazatlán, mientras que la antología le permitirá acercarse a lectores de otros países.

Sin embargo, Zazueta asegura que la opinión que más le importa sigue siendo la de los niños.

“Desde que inicié en el género literario dije: los jueces para mí son los niños. Ellos son los que van a decir si les gusta o no”, señaló.

Por ello, sus presentaciones suelen convertirse en espacios de diálogo con los pequeños lectores. En lugar de limitarse a leer sus historias, les pregunta qué final cambiarían, qué personaje incorporarían o qué decisiones tomarían dentro de la narración.

Sus respuestas, explica, incluso han llegado a influir en su escritura.

“Ellos tienen la imaginación que yo estoy tratando de recuperar”, afirma.

Esa relación con los lectores infantiles también está vinculada con otro elemento presente en sus cuentos: la divulgación científica. Y en sus cuentos Romina y la nube gruñona, Cuco el cangrejo más raro del mundo y Rafa y su maravilloso viaje submarino ha incorporado contenidos relacionados con geografía, climatología, etología de invertebrados, medioambiente y biología marina.

La antología de Factor Literario está prevista para llegar a plataformas de venta como Amazon a partir de septiembre, en formatos físico y digital. Los autores conservarán los derechos de sus textos y participarán directamente en la promoción y distribución de la obra.

“Cuando deciden quién va a ser publicado, hacen el diseño de todo el libro y lo suben a Amazon para su venta, pero tú como autor conserva los derechos y eres el que promueve el libro.

Para Zazueta, uno de los mayores atractivos de esta publicación es precisamente la posibilidad de que su cuento deje de tener únicamente un alcance local y pueda encontrarse con lectores de otros países.

“Va a tener una distribución internacional”, destacó.

El autor

José Carlos Zazueta Manjarrez es un destacado antropólogo, historiador, académico y escritor mexicano, reconocido principalmente por su labor de preservación e investigación del patrimonio cultural y natural del estado de Sinaloa.

A lo largo de su trayectoria, ha sabido equilibrar su perfil como investigador de rigor institucional con una faceta literaria muy activa, enfocada con fuerza en la literatura infantil y de imaginación.

Es autor de los cuentos infantiles Romina y la nube gruñona, Cuco el cangrejo más raro del mundo y Rafa y su maravilloso viaje submarino.