“Quien venga se va a quedar sorprendido de lo bello que es el puerto y de su maravilloso Carnaval”, afirma el regiomontano, Javier Zarazúa.

Zarazúa es originario de Monterrey y desde hace 33 años lleva al Carnaval de Mazatlán tatuado en la piel y en el corazón.

Cada año en vísperas de la gran fiesta aporta su talento como escultor de los monigotes y carros alegóricos que engrandecen la gran fiesta.

“Tengo 33 años trabajando para el Carnaval de Mazatlán, aquí estamos nuevamente en esta aventura trabajando con todo el equipo de Monterrey, en la construcción de los ‘monigotes’ y con la elaboración de los carros alegóricos; nos tocó hacer 5 monigotes y 7 carros alegóricos”.

Inspirado en el tema de la fiesta “Eclipse Barroco”, su trabajo creativo tomó rumbo y se enfocó en la creación de figuras humanas, encaminadas a un barroco fantasioso, surreal.

Afirma que desde hace 33 años conoce Mazatlán.

“Antes viajaba desde Monterrey, invitado por el maestro Jorge González Neri, que en paz descanse, y hoy forma parte del equipo de trabajo su hijo Jorge Gabriel González Rodríguez. El maestro Neri es el fundador de todo esto, seguimos trabajando para Carnaval y siempre va estar la sombra de él, a un lado nuestro, él es el fundador de este equipo y nosotros simplemente seguimos el legado”, expresa con nostalgia.

Sobre su incursión en el equipo creativo de la fiesta más emblemática de los mazatlecos comenta que es gracias a Neri.

“En Monterrey tuve una carrera de artes en la Universidad, me ha gustado mucho siempre la lectura, y me vine a trabajar con el profesor González Neri hace 33 años y siempre hemos estado ligados al arte, conocemos los estilos desde la época del Renacimiento y a mí realmente me ha gustado trabajar con los grandes escultores en Nuevo León”.

Señaló que ha trabajando figuras de grandes dimensiones.

“Con mis maestros trabajamos piezas grandes para plazas, para lugares urbanos allá en Monterrey, entonces me familiaricé mucho con las escalas, y cuando nacieron los monigotes me emocionó mucho porque yo traía esa escuela, entonces ahora a mi edad, pues yo disfruto mucho trabajando con las figuras de grandes dimensiones, me encanta pertenecer a este equipo que ya tenemos años dentro de estos proyectos”.

“Son muchas emociones cuando levantamos cada figura y la vemos, y más aún cuando ya está terminada, pintada, decorada y la vemos en el malecón pues ¡Cállate, o sea, es una satisfacción muy grande!”, dice.

El escultor Jesús Zarazúa afirma que la premisa es que cada monigote salga bello.

“Son fenómenos que se dan, nosotros no nos lo proponemos, es la gente, el público que de repente elige una figura y dice ¡ésta! Y la empiezan a relacionar como algo muy personal y eso nos encantó, porque nosotros queremos que todas las piezas brillen, pero el público es el que se encarga de decir ¡ésta me gusta!”.

Zarazúa comparte que toda su familia trabaja en la creación de esculturas gigantes.

“Tengo sobrinos, hermanas, hermanos trabajando para el Carnaval aquí en Mazatlán como en Monterrey, Nuevo León, en diferentes partes del país ya exportando piezas para diferentes lugares, ya es hasta cierto punto una empresa familiar y a eso se integran otra camada de muchachos de Monterrey y gente de Mazatlán también, porque no estamos limitados solamente a nosotros, participa gente de la región en busca de que ellos aprendan, porque el taller es una escuela, y él que quiera aprender aquí está para enriquecerse”.

El año pasado la Revista México Desconocido le otorgó a Mazatlán el premio Lo Mejor de México por tener la Fiesta de Carnaval con mayor tradición y color. ¿Para quienes no conocen el Carnaval de Mazatlán, qué le diría a la gente para que venga a conocerlo?

“Yo llegué hace más de 30 años a esta ciudad, no había carretera para llegar, y era un Carnaval muy personal...Hoy vas a encontrar una ciudad genial, increíble, yo ya tengo mi casa aquí, con eso te digo todo, me enamoré de Mazatlán, ahora estamos viendo cómo llega el turismo en masa y creo que llegar a esta ciudad es maravilloso y a eso agrégale que tiene un Carnaval increíble, la gente no necesita invitación, solita va a llegar a ver esta maravilla que es el Carnaval y yo estoy seguro que quien venga se va quedar sorprendido de lo bello que es el puerto y de lo increíble que es estar en Carnaval”, asegura.