El Espíritu de Broadway Iluminará Mazatlán en el concierto en pro del Orfanatorio

Mazatlán se vestirá de gala para recibir un evento lleno de música, emoción y, sobre todo, gran solidaridad.

Este 4 de diciembre, el espíritu de los grandes escenarios de “Broadway” tomará al Orfanatorio Mazatlán, también conocido como Casa del Mar, con un concierto benéfico de alto nivel artístico.

El espectáculo es una iniciativa para recaudar fondos vitales que se destinarán íntegramente al apoyo y bienestar de las niñas que habitan este albergue.

La comunidad mazatleca tiene una cita ineludible con la cultura y la generosidad.

La velada promete ser inolvidable gracias a la participación de destacadas figuras del ámbito musical local.

El programa contará con la presencia del aclamado Coro Ángela Peralta, dirigido por la maestra María Murillo. A ellos se unirá el talentoso pianista Sergio Castellanos y una selección de solistas invitados, quienes interpretarán piezas icónicas de los musicales más famosos.

El evento se llevará a cabo en las propias instalaciones del albergue, ubicado en la Avenida Zaragoza 227-A, frente a la Cancha Germán Evers, a partir de las 19:00 horas.

La unión de estas grandes voces y músicos garantiza una experiencia que tocará las fibras más sensibles del público.

Se invita a toda la ciudadanía a asistir y contribuir con esta noble causa, transformando una noche de entretenimiento en un acto de amor y soporte para el futuro de las niñas del Orfanatorio.

Apoyo

Quien guste apoyar a las pequeñas habitantes del albergue, el Orfanatorio de Mazatlán se encuentra en Zaragoza 227-A, frente a la Cancha Germán Evers. Teléfono 981 2214.

Para agendar

Evento: Espectáculo “Gala Broadway” a beneficio de Orfanatorio Mazatlán

Fecha: 4 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Lugar: Patio del Orfanatorio Mazatlán

Costo: 700 pesos