El espíritu de ‘Broadway’ llegará a Mazatlán en apoyo a las niñas del Orfanatorio

Como cada año, el Orfanatorio de Mazatlán, también conocido como Casa del Mar, invita a la comunidad a ser parte de su tradicional evento benéfico, que en esta edición se presenta bajo el título “Gala Broadway”, una velada inspirada en los grandes musicales de Nueva York.

El evento se tiene previsto efectuar el 4 de diciembre con sede en las instalaciones del orfanato, a las 19:00 horas, y promete una noche llena de talento, emoción y solidaridad.

El espectáculo contará con la participación del Coro Ángela Peralta, dirigido por María Murillo, acompañados por el pianista Sergio Castellanos y reconocidos solistas invitados, quienes interpretarán piezas emblemáticas del teatro musical.

Cada nota estará dedicada a una noble causa, que es el apoyar la labor del Orfanatorio y el bienestar de las niñas que ahí residen.

Fundado hace más de un siglo, el Orfanatorio de Mazatlán es una institución emblemática que brinda hogar, educación, atención integral y amor a niñas en situación vulnerable.

A lo largo de los años, su misión ha sido brindar no solo techo y alimentación, sino también educación, valores y amor para que cada una de sus residentes pueda aspirar a un futuro mejor.

El Patronato del Orfanatorio destacó que los fondos recaudados durante la gala se destinan al mantenimiento del albergue, programas educativos y atención integral de las niñas.

“Tu apoyo es muy importante para nuestras niñas y, en nombre de todo el Patronato, te lo agradeceremos mucho”, expresó Gaby Ramírez, presidenta del patronato.

Quienes deseen asistir o adquirir boletos pueden ponerse en contacto con los miembros del Patronato, quienes los harán llegar con gusto. Cada entrada representa una contribución significativa para continuar con esta labor de esperanza y transformación.

Apoyo

Quien guste apoyar a las pequeñas habitantes del albergue, el Orfanatorio de Mazatlán se encuentra en Zaragoza 227-A, frente a la Cancha Germán Evers. Teléfono 981 2214.

Para agendar

Evento: Espectáculo “Gala Broadway” a beneficio de Orfanatorio Mazatlán

Fecha: 4 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Lugar: Patio del Orfanatorio Mazatlán

Costo: 700 pesos