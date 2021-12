El feminismo es la revolución más importante que ha ocurrido, porque abarca la mitad de la humanidad. Nadie tiene un manual, empieza con la rabia y de ahí vamos haciendo el camino, aseguró la escritora chilena Isabel Allende.

“Se empieza con mucha ira, se cometen errores, se aleja la gente hasta que las cosas se van canalizando, y ordenando, el feminismo de hoy es diferente, pero sigue siendo combativo, sigue dándole miedo a muchos hombres”.

Al presentar su más reciente libro “Mujeres del alma mía”, acompañada de la escritora Sofía Segovia, Allende recordó que su convicción por el feminismo surgió al ver a su madre, abandonada por su esposo con tres hijos, uno de ellos que aún no nacía.

Una mujer, dijo, sometida, enferma de depresión, que verla le hizo querer protegerla desde pequeña.

“Mi mamá se casó muy joven con el hombre que no era el indicado pero que resultó ser mi padre, que la abandonó con tres hijos, el tercero no había nacido, a los 24 o 25 años, con tres niños en pañales, sin un peso, abandonada, en Lima”, contó

“Se tuvo que ir a vivir a la casa de sus padres, de mi abuelo, donde yo pasé los primeros años de mi infancia y desde muy chiquita me rebelé contra la situación de mi mamá, que era un caso de caridad, que si no hubiera tenido el apoyo de su papá y hermano no hubiera tenido para mantener a esos niños, la educaron para ser una señorita de la sociedad, para ser la señora de alguien”.

En la adolescencia, compartió, se dio cuenta de que no estaba sola, que había mucho movimiento feminista.

“Me tocó ser parte de una generación que se reveló”.

Cuando empezó a trabajar como periodista, recordó, llevaba rabia y empezó a leer a las feministas norteamericanas e inglesas y abordó temas feministas en los años 60, en Chile.

En Mujeres del alma mía se habla de mujeres que no iban a llegar al libro de historia pero que son historia, que tienen un talento sin que se tome en cuenta por los historiadores, comentó Segovia.

La literatura, agregó Allende, es darle voz a las mujeres que no tienen voz. Quienes escriben las voces en la la Historia, los vencedores, y generalmente son hombres blancos, ellos establecen el discurso universal de lo que es la realidad y se olvidan las voces de los demás.

Isabel Allende comentó que el título no se le ocurrió a ella, sino a los editores y las historias surgieron por inspiración con las mujeres que conoció a través de su fundación.

“La misión de Fundación Isabel Allende es ayudar a las mujeres de más alto riesgo, las más vulnerables, pobres, no puedes imaginar las historias que escucho, no tengo que inventar, ellas son las Mujeres del alma mía”.

El libro, aclaró, no es un manifiesto, pero cuando le preguntaron qué pretendía, no sabía qué decir.

“Uno escribe porque quiere contar una historia, no por otra razón, pero el propósito es que yo quisiera que fuera un tema de conversación, qué por ejemplo una mamá con su hija, un novio con su pareja, dos muchachas escolares, al leerlo encuentren la manera de conversar sobre algo que nos atañe a todos, hombres y mujeres y eso sería un honor tremendo si se consiguiera”.

LA AUTORA

Isabel Allende Llona (Lima, Perú, 2 de agosto de 1942) es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú. Desde 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en 2010.

Algunas de sus obras:

La casa de los espíritus (1982)

De amor y de sombra (1984)

Eva Luna (1987)

Paula (1994)

Hija de la fortuna (1999)

Retrato en sepia (2002)

Inés del alma mía (2006)

La isla bajo el mar (2009)

El amante japonés (2015)

Más allá del invierno (2017)