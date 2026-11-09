El Festival ‘Güilo Mentiras’ iniciará este miércoles en Museo de Arte de Mazatlán

El Octavo Festival Cuenta Historias “Güilo Mentiras” inicia este miércoles 11 de noviembre en el Museo de Arte de Mazatlán. El encuentro, del Instituto Sinaloense de Cultura y Mazhistorias, busca preservar la tradición oral y fomentar la lectura en comunidades.

La inauguración será a las 10:00 horas con el espectáculo “Cuentos fantásticos”, que reunirá el talento de Elia Sanchis y Mauricio Ramírez, de Alas y Raíces, así como de Ángela Camacho, Gaspar Velarde y Sergio García, integrantes del colectivo Mazhistorias. El festival busca fortalecer el acercamiento a la literatura.

Con ocho ediciones, el Festival Cuenta Historias “Güilo Mentiras” se ha consolidado como un espacio para la palabra hablada, la imaginación y la convivencia. Este impulsa una expresión artística que forma parte de la memoria colectiva y las tradiciones culturales de México.

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, organiza este festival con el propósito de preservar la tradición oral, fomentar la imaginación y fortalecer el acercamiento a la literatura y la narración.

La octava edición reafirma la vocación de acercar las expresiones culturales a públicos diversos, llevando las historias más allá de los recintos artísticos tradicionales para compartirlas en escuelas, jardines de niños, casas de cultura y espacios comunitarios.

La programación contempla cinco días de actividades en las que participarán narradores, artistas y promotores culturales, quienes compartirán sus experiencias a través de presentaciones de cuentos, talleres y encuentros dedicados a explorar nuevas formas de narrar.

Las actividades comenzarán el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 horas, con la inauguración en el Museo de Arte de Mazatlán. Ese mismo día, a las 16:00 horas, el festival continuará en la Escuela Secundaria Federal Número 2.

El jueves 12 de noviembre, la programación llegará a la comunidad educativa de CVIVE, con actividades a las 10:00 horas en el Jardín de Niños Nueva Creación CVIVE y en la Escuela Primaria CVIVE. Posteriormente, a las 17:00 horas, se realizará una presentación en la Casa de la Cultura Maestro Carlos Ambriz.

Para el viernes 13 de noviembre, el festival extenderá sus actividades a la Isla de la Piedra, con presentaciones a partir de las 10:00 horas en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, la Escuela Primaria UNESCO y la Escuela Secundaria Técnica Número 88. La jornada continuará a las 17:00 horas en la Casa de la Cultura Sixto Osuna, en Villa Unión.

Durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, a las 10:00 horas, se desarrollará el taller “Nuevas formas de narrar”, impartido por Elia Sánchez, de Alas y Raíces, como parte de las actividades formativas del encuentro.

El sábado 14 de noviembre, a las 13:00 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Promotores de Salas de Lectura, con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias y herramientas para el fomento lector.

El Octavo Festival Cuenta Historias “Güilo Mentiras” 2026 cuenta con la participación del colectivo Mazhistorias y la colaboración de instituciones culturales, educativas y organizaciones que se suman a la promoción de la lectura y el fortalecimiento de las actividades artísticas en el sur de Sinaloa.

El Instituto Sinaloense de Cultura reitera la invitación a las familias mazatlecas, estudiantes, docentes, promotores de lectura y público en general para asistir a este festival, que celebra el poder de la palabra y la magia de compartir historias. La entrada es libre.