El film ‘Good times’ en el Cinematógrafo de Casa Haas

Este sábado 16 de octubre, a las 19:00 horas, la cartelera del Cinematógrafo en Casa Haas presentará la película “Good time” (2017), de los directores estadounidenses Benny Safdie y Josh Safdie, presentada en el Festival de Cannes 2017 y nominada a la Palma de Oro.

Nick Nikas (Benny Safdie) es un joven con deficiencia mental que se ve envuelto en el robo a un banco liderado por su hermano Connie (Robert Pattinson). El atraco resulta todo un desastre, y en la huida la policía detiene a Nick, que acaba en la cárcel.

Con el objetivo de conseguir como sea el dinero para pagar la fianza de su hermano y que no pase la noche en prisión, Connie se embarcará en una temeraria odisea a contrarreloj.

“Good Time” es una película intensa, ardiente y alucinante que está llena de violencia, pero que no presenta un solo disparo. La sangre se derrama con dolor y se representa con horror. Hay una pizca de comedia fuera de lugar y un arco de ironía clásica grandiosa y elevada, pero la ironía nunca se refiere a la violencia, en la que los Safdies no encuentran nada divertido. La violencia no es estética, no se embellece, no se enaltece. Más bien, es rápida, sencilla y sórdida.

La película se proyecta en su idioma original, inglés con subtítulos en español, la entrada es gratuita.