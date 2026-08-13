El Foro de Percusiones del CMA 2026 rebasa expectativas

Con una respuesta que superó la capacidad física de sus sedes y una relevante proyección académica, concluyeron exitosamente las actividades del Foro de Percusiones del CMA 2026. Coordinado por Max Carreón, el encuentro reafirmó el compromiso del Centro Municipal de las Artes de generar espacios de formación musical de alto nivel e integración comunitaria.

El concierto de clausura no solo destacó por la calidad artística, sino por la exigencia técnica del instrumental desplegado en escena, valuado en cerca de un millón de pesos.

Entre el equipamiento destacaron vibráfono, campanas tubulares, timbales sinfónicos y una marimba de concierto de cinco octavas, la única en su tipo registrada en el estado de Sinaloa.

Un repertorio para mostrar las dimensiones de la percusión

La diversidad del instrumental encontró correspondencia en un programa que permitió recorrer diferentes posibilidades técnicas, tímbricas y estilísticas.

El concierto incluyó “Obertura para percusiones”, de John Beck; “Batucada”, con arreglo de Karla Veytia; el tercer movimiento del “Concierto para vibráfono”, de Ney Rosauro, con arreglo de Max Carreón; y “Baião”, de Ney Rosauro, con arreglo de Ricardo Montes. También fueron interpretados “Gallito”, con arreglo de Manuel Rocha; “Negro José”, arreglo de Marimbatlán; “Danzón Nereidas”, con arreglo de Miguel Moreno; “Sinking Garbage”, con arreglo de Ricardo Montes; y “4 Octavas”, con arreglo de Daniel Audelo. El programa se completó con “Fractalia”, de Edward Clayton; “As One”, de Ene Koshinski; “Tangentes”, de James Campbell; y “Marimba Spiritual”, de Minoru Miki.

Más de 50 participantes y una convocatoria que trascendió Mazatlán

El registro inicial alcanzó 42 inscritos formales, pero la dinámica generada durante la semana del Foro de Percusiones 2026 atrajo aproximadamente a otras 10 personas que se fueron incorporando a las actividades.

A las clases asistieron también personas provenientes de Culiacán y Colima, ampliando el radio de influencia del encuentro. En el concierto de clausura participaron músicos procedentes de Culiacán, mientras que los asistentes de Colima formaron parte de las actividades académicas desarrolladas durante la semana.

El Foro reunió alumnos y participantes vinculados al Centro Municipal de las Artes, Colegas Studio by Lizo’s bajo la dirección de Carlos Ruiz (egresado del CMA), Héctor Acosta de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Orquesta Sinfónica Infantil “Paseo del Centenario” y Orquesta Sinfónica Infantil “Raíces de Plata”, de El Rosario, Sinaloa, además de músicos independientes.

Esta diversidad permitió la convivencia entre distintos niveles de formación y convirtió al encuentro en un espacio interinstitucional, intergeneracional y regional para el intercambio de conocimiento musical.

Cinco maestros, cinco jóvenes artistas y conocimiento compartido

La estructura académica tuvo entre sus pilares la participación de los maestros Charlette Veytia, Francisco “Paquito” López, Javier Brito, Daniel Audelo y Ricardo Montes, quienes compartieron conocimientos y experiencias desde distintas perspectivas de la interpretación musical y el trabajo con instrumentos de percusión.

Junto a ellos participaron los jóvenes artistas Isaac Verdugo y Miguel Ángel Bastidas, fortaleciendo uno de los principios que terminaron por definir al Foro: vincular experiencia y juventud para que el conocimiento circule entre generaciones.

La presencia de principiantes, estudiantes en formación y músicos con experiencia permitió además que las actividades no quedaran restringidas a especialistas.

En este proceso, el Centro Municipal de las Artes reafirmó su capacidad para generar proyectos que complementan la enseñanza académica y vinculan a sus estudiantes con otros maestros, instituciones, repertorios y formas de comprender la profesión musical.