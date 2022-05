$!El fotógrafo Mario Medina invita a su exposición ‘Traslación atemporal de suelos habitantes’

Resaltar los contrastes y darle al lector un ambiente sobrio, se apreciará en la exhibición fotográfica de Mario Medina, “Traslación atemporal de suelos habitantes”, que se inaugurará el viernes 13 de mayo en el Museo de Arte de Mazatlán.

El sonorense, quien tiene raíces mazatlecas al ser hijo del porteño Felipe Medina, un trailero que en su andar se enamoró de su madre originaría de Chihuahua, por primera vez protagonizará una exhibición.

Desde adolescente dijo, carga con su cámara a todos lados, su primera cámara fue una que le regaló su padre, por lo que desde que recuerda a capturado imágenes ricas en esencia y muy naturales, que ahora quiere mostrar, todos ellas en blanco y negro.

En reunión en casa de la poeta Julieta Montero, el también escritor de poesía, expresó su sentir y las ganas de mostrar al público su arte, el mostrar sus fotografías y el exponer su libro de poesía “Silencio gregario”, el cual ganó el segundo lugar del certamen mundial de poesía en lengua española, concedido por World Academy of Poets, en el 50 aniversario de su fundación, celebrado en la ciudad de Bhubaneswar, India, en octubre del 2019.

Al fotógrafo - escritor lo acompañarán el también escritor Juan José Rodríguez y el periodista Héctor Guardado.

Cabe señalar que la exhibición estará montada en la galería Antonio López Sáenz del recinto, a partir del viernes 13 de mayo a las 19:00 horas, cuando se realice el corte del listón.

“La exhibición costará de 70 fotografías a blanco y negro, y elegí que sea monocromáticos para resaltar los contrastes, me gusta eliminar las distracciones, me gusta darle al lector un ambiente sobrio, a mi me gusta reflejar las cosas”, explicó Medina.

En la exposición se podrán apreciar paisajes, ríos, montaña, rostros, playas, océanos, horizontes, felinos, entre otras cosas.