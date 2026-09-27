El guitarrista Francisco Bibriesca estrenará obra con la Orquesta Sinfónica de Cobaes

El guitarrista Francisco Bibriesca ofrecerá un concierto especial junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cobaes el martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio MIA de Culiacán, donde estrenará una pieza para guitarra y orquesta.

Este encuentro musical forma parte del “If I... Tour 2026” del artista y se enmarca en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán.

Bibriesca es un músico mexicano con una trayectoria internacional. The Washington Post lo ha descrito como uno de los guitarristas importantes de México, mientras China Today ha resaltado su trabajo como joven maestro mexicano. Su reconocimiento se extiende por diversos escenarios globales.

El programa incluirá, además del estreno, otras obras que exploran la fusión de la guitarra clásica con la orquesta.

La gira “If I... Tour 2026” de Bibriesca contempla presentaciones en diferentes localidades dentro y fuera de México, promoviendo la música clásica y la guitarra como instrumento protagonista. Culiacán es una de las paradas de este recorrido musical.

La organización del concierto cuenta con la participación del Ayuntamiento de Culiacán, el Instituto MIA, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán y Cobaes. Este evento cultural se suma a las celebraciones por el 495 aniversario de la ciudad.