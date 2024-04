El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de los recintos de su Red de Museos, ha organizado diversas actividades para celebrar el Día Mundial del Arte, que se celebra cada 15 de abril.

Dentro de las actividades del Museo Nacional de San Carlos, el público podrá participar en el Taller de temple y color los días 13 y 14 de abril de 13:00 a 14:00 horas, en el cual se revisarán los procesos y cambios de la producción artística en la baja Edad Media, como la elaboración y uso de aglutinantes y pigmentos, así como su significación sociocultural, una actividad fascinante sobre los procesos estéticos y sociales presentes en la naturaleza, en las cosmogonías y los símbolos.

También transmitirá la cápsula Nuestro acervo en un minuto: Autorretrato de Germán Gedovius, la cual aborda el autorretrato que el autor realizó en 1907 y que muestra su formación, intereses y la manera en que se concibe como pintor en el momento más importante de su carrera. Estará disponible en el Facebook del Museo Nacional de San Carlos el 15 de abril.

En tanto, el Museo Mural Diego Rivera invita a las personas a formar parte del Taller de Catrinas, para que se lleven un recuerdo del recinto. Además, decorarán a La Catrina, uno de los personajes más importantes del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Será realizado por el equipo MMDR el 14 de abril a 12:00 horas.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo tendrá Cuentacuentos. Día mundial del arte, basado en el cuento Diego rana-pintor, de Eunice y Laura Cortés, quienes abordarán la vida de Diego Rivera a través de una rana, quien viaja de Guanajuato a la Ciudad de México, visita Europa y recorre pueblos mexicanos, lugares que definieron la vida y obra del artista. Se realizará el 13 y 14 de abril a las 12:00 y 13:00 horas.

También publicará las cápsulas Mi obra favorita, del 15 al 21 de abril, una serie de videos mediante los cuales los visitantes comentan y recomiendan una de sus obras de arte a través del Facebook del recinto del Inbal.

En el taller Compañeros de la gráfica, en el Museo Nacional de la Estampa, se experimentará con una técnica de reproducción muy antigua que se realizará de manera colectiva. La cita es el 13 de abril a las 12:00 horas y está dirigido a infancias entre los 6 a los 12 años. También llevará a cabo la narración oral Repiquetea, tambor, en la cual el juego, la música y los cuentos se mezclarán para reconocer los rasgos comunes que compartimos. Esta actividad se llevará a cabo el 21 de abril a las 14:00 horas.

Por su parte, el Laboratorio Arte Alameda realizará el taller y visita guiada ¿A qué suena el arte contemporáneo?, en el marco de la exposición de Pedro Lasch: Entre líneas / Between the Lines, que comenzará con un recorrido por las obras más representativas de la muestra, entre ellas Art of the Mooc. Posteriormente se invitará al público a realizar sus propias intervenciones sonoras. Participa el Equipo LAA y la cita son el 13 y 14 de abril a las 11:00 y 17:00 horas.

De igual manera, se presentará el ciclo Cine con Imcine, del 16 al 27 de abril, en el que será posible ver propuestas fílmicas que abordan diversas temáticas, como identidad, racismo, género y migración.

Finalmente, el Museo Nacional de Arte tendrá el taller Celebremos el Día Mundial del Arte, el 14 de abril de las 11:00 a las 15:00 horas. Además, estarán regalando actividades a los primeros 25 participantes en llegar, quienes podrán elegir entre Narrativa nacional, El guardián del patrimonio, Storytelling y Papel picado. Participa: MUNAL+Educa.

Día Mundial del Arte

Según la Unesco, el 15 de abril es el Día Mundial del Arte, y las actividades que se realizan en torno a la fecha contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, esta fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa.