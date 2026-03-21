$!‘El inextricable caso de la banda del automóvil gris’ llega a la FeliUAS 2026 en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el penúltimo día de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2026, el escritor mazatleco Juan José Rodríguez presentó su más reciente obra titulada “El inextricable caso de la banda del automóvil gris”, ante un público interesado en la narrativa central de la historia.

Acompañado por el también reconocido autor sinaloense Élmer Mendoza, quien fungió como comentarista de la obra, Rodríguez compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de este libro, en el que aborda uno de los primeros episodios en México donde la delincuencia se entrelazó con el poder político.

Durante la presentación, el escritor explicó que su intención fue ofrecer una versión accesible y atractiva de un caso que ha sido retomado anteriormente por el cine, pero que en esta ocasión se presenta con un estilo más ligero y digerible para los lectores contemporáneos.

“La novela de un servidor trata de los primeros casos en que la delincuencia se alió al poder político temporal y usó la tecnología moderna. En este caso, un automóvil de modelo reciente, y también el uso de órdenes de castigo falsas y el trabajo en una ciudad atrapada por la adopción mexicana en 1914 hasta casi el 1919, en que asaltaban a ciudadanos desfavorecidos”, contó Rodríguez.

“Originalmente esta historia llegó al cine con dos películas, ‘La Banda del auto’ y ‘El automóvil gris’, que en su momento esta historia pasó al nivel de la corporalidad de la corta invención del cine”.