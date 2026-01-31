‘El inextricable caso de la banda del automóvil gris’: una radiografía del México moderno

La Casa del Marino fue sede de la presentación del libro El inextricable caso de la banda del automóvil gris, del escritor Juan José Rodríguez.

El libro es una obra que revisita uno de los episodios más inquietantes del México revolucionario y lo convierte en un vasto mosaico narrativo donde confluyen historia, crónica, ensayo y memoria familiar.

El autor estuvo acompañado por el historiador Luis Antonio Martínez Peña y el escritor Bernardo Lizárraga, quienes comentaron la obra ante un público interesado en los claroscuros del origen del México moderno.

En su intervención, Luis Antonio Martínez Peña subrayó que el libro propone diversas formas de aproximarse al célebre caso de la banda criminal que operó con la protección del poder durante los años convulsos de la Revolución.

Destacó el uso riguroso de documentos históricos y la presencia de personajes del modernismo literario, así como la manera en que Rodríguez conduce al lector por un entramado donde el contexto político y social resulta fundamental para comprender los hechos.

El historiador enfatizó además el papel simbólico del automóvil como emblema de la modernidad.

Señaló que su llegada transformó la vida urbana, fomentó nuevas formas de individualismo y redefinió las relaciones sociales, al convertirse en un objeto de prestigio tanto para las viejas élites como para los nuevos ricos surgidos al calor del conflicto armado.

A partir de este elemento, el libro invita a reflexionar sobre temas como la violencia, el clasismo y la desigualdad.

“El inextricable caso de La banda del automóvil gris revive uno de los episodios más fascinantes del México revolucionario; una banda de asaltantes, protegida por el poder, sembró el terror en la capital, mientras, el país intentaba resurgir entre ideales traicionados y ambiciones desbordadas”, dijo.

“Con una prosa brillante, aguda y profundamente documentada, Juan José Rodríguez nos lleva por avenidas plagadas de conspiraciones, autos lujosos y crímenes impunes”, comentó.

Por su parte, Bernardo Lizárraga calificó la obra como un viaje intrigante desde su propio título.

Explicó que el término “inextricable” anticipa la complejidad de una historia que se despliega lentamente, atrapando al lector mediante una prosa ágil y amena.

Resaltó la forma en que el autor contextualiza el surgimiento de una delincuencia urbana que innova en sus métodos gracias al uso del automóvil y la tecnología, en una ciudad de México convertida en tierra de nadie esto tras la ausencia efectiva del Estado.

Lizárraga apuntó que la novela muestra cómo la delincuencia se articula con el poder en momentos de vacío institucional, una problemática que, lejos de pertenecer sólo al pasado, sigue resonando en el México contemporáneo.

Para el comentarista, el libro no solo reconstruye un episodio histórico, sino que propone múltiples reflexiones sobre las contradicciones que han acompañado al país desde el siglo 20 hasta nuestros días.

En el evento, Juan José Rodríguez agradeció la presencia de los comentaristas, del público y de manera especial, de su familia, quienes lo acompañaron ese día tan especial.

Dijo que la obra tiene un fuerte componente de herencia familiar, pues desciende de figuras vinculadas a la Revolución Mexicana y a los primeros años del México posrevolucionario.

El libro es parte de la trilogía sobre el mal en la Revolución. A este le seguirá uno sobre Rodolfo Fierro, el sinaloense general del fuerte que siempre se ve como el villano y el tercero sobre José Juan Tablada, el poeta provinciano introductor de la vanguardia en español y que tenía familia en Sinaloa.