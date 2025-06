El intelecto no puede secuestrarse

Esta última es fundamental porque la gente aguanta y soporta lo más duro cuando le encuentra sentido, pero detesta, y no siempre perdona, cuando es engañada y al sentirse desilusionada por quienes le prometieron bienestar. La razón para la persona es como el oxígeno a los pulmones. La irracionalidad es insostenible a no ser que la gente vea la salida del túnel, entonces aguanta y espera.

No permitamos la desesperanza

La esperanza se sustenta en verdades y en creencias sustentadas. No la confundamos con la ingenuidad, hay una esperanza ingenua que espera lo que no es posible y hay la esperanza basada en certezas.

Resulta malo jugar con la esperanza de la gente y peor aún que la gente espere lo que bien sabe no le cumplirán. Esto provoca un impasse, una situación anómala que puede convertirse fácilmente en un bache social difícil de salir.

Quienes soportan la mentira que a diario les dicen se convierten en cómplices de ella al no exigir la verdad. En paleros. Un gobierno que no es auditado ni revisado por la sociedad termina haciendo lo que le da la gana. Más aún cuando el estado elimina la transparencia, acercándose a la dictadura y al latrocinio desmedido.

Este fenómeno social atrofia la racionalidad y promueve la imbecilidad social, un atractivo caldo de cultivo para los oportunistas. Así la gente empieza a soportar lo insoportable; lo vemos en Culiacán y en otras ciudades azotadas por la guerra, y hace a los políticos más cínicos.

Cinismo intolerable

Por ejemplo “tenemos hospitales como en Dinamarca” es en realidad una burla a la inteligencia y no solo una promesa vacía como se ha criticado tanto. Nos recuerdan a la canción del “Pirulí” miénteme más que me hace tu maldad feliz.

Leí que Fidel después de su revolución les comentó a los cubanos que no tenía ni siquiera una casa. Al día siguiente muchos reaccionaron con simpatía poniendo letreros en sus casas “Fidel esta es tu casa”. Astutamente Fidel proclamó que el estado sería el dueño de las casas. Al no sentirse dueños y por la pobreza muchas casas empezaron a ser las ruinas de hoy.

Algo parecido está sucediendo en la CdMx con la propiedad privada, investiga las crecientes expropiaciones. Y no lo decimos por asustar, es la misma tendencia aplicada en Venezuela y en Nicaragua por la ideología comunista: repartir lo de otros, nunca lo propio por supuesto.

Verdades insólitas

Hay verdades que por más que se proclamen la gente se resiste a creerlas, por ejemplo que México se aproxima a ser como Venezuela. Los argumentos son “imposible por la cercanía a los EEUU”, “México es muy distinto”. Conocidos venezolanos y nicaragüenses nos han dicho que ellos jamás creyeron que les iba a pasar y mira como están.

Cuando López repetía “vamos bien, vamos requete bien” no mentía, cosa rara, estaba diciendo que avanzaban cumpliendo la agenda del Foro de Sao Paulo. Observa la secuencia de hechos coincidentes que Chávez asesorado por Fidel instaló en Venezuela: la guardia nacional, los servidores de la nación, desaparecer los organismos autónomos, la no transparencia, los libros de texto, comprar al ejército y el desmantelamiento del poder judicial, la estocada fatal.

Los gobiernos que mienten sistemáticamente tarde o temprano se vuelven vulnerables, la razón de fondo: la irracionalidad es difícil de masticar y menos de digerir. El sistema político mexicano actual se ha venido desgastando en varias décadas, ahora se ha vuelto un sistema depredador.

Se alió con los narcos, permite la violencia aunque se le salió de control, oculta a los muertos y roba descaradamente, Código Magenta ha investigado que los altos funcionarios del sexenio pasado le han vendido a la CFE el diésel al doble del que lo consiguieron.

Controlar la narrativa

Las dictaduras usan el control político dominando la agenda y la narrativa. Fidel con sus largas peroratas, Chávez con Aló Presidente, las Mañaneras repite el mismo modelo para sostenerse pero la gente está dejando de creerles.

Muchos mexicanos muestran memoria corta, atrapados en las redes, siguen creyendo en Sto. Klaus con las dádivas y son omisos a informarse seriamente. Estamos pagando las consecuencias.

Rendir cuentas

Leímos antier la Evaluación del Comité de Seguridad de la Inteligencia Global de los EEUU, que las dos principales amenazas para los EEUU son los cárteles mexicanos y el país de China. No nos extraña las fuertes medidas que seguirán tomando para inhibir la inmigración ilegal porque, dicen, se les han colado terroristas extranjeros y eso no lo perdonan.

Además no les gustó que la presidente haya demolido el Poder Judicial con la 4t y que niegue que se hayan convertido en un narco gobierno fallido, como lo es; seguirán endureciendo sus medidas.

Conclusión

Se puede secuestrar un tiempo el corazón y la mente de la gente pero no su racionalidad. La razón no puede justificar lo que no tiene razón, justo porque no es inteligente escoger la idiotez.

La verdad es tan importante como el amor y la moral para funcionar bien en la vida.