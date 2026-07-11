‘El jardín de los rostros híbridos’ invita a descubrir múltiples formas de mirar

Con un llamado a recorrer un universo donde los límites entre lo humano, la naturaleza y la imaginación desaparecen, fue inaugurada la noche del viernes la exposición “El jardín de los rostros híbridos”, del artista sinaloense Kevin Martínez, en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra, conformada por 32 piezas, marca la primera exposición individual del creador en este recinto y reúne una serie de pinturas de carácter surrealista en las que rostros humanos conviven con flores, hojas, astros y otros elementos naturales para construir personajes cargados de simbolismo.

Durante el acto inaugural, autoridades del Museo de Arte de Mazatlán destacaron que la obra de Martínez invita al espectador a cruzar los límites de la realidad para adentrarse en un territorio poblado por sueños, emociones y metáforas visuales sobre la identidad y la transformación.

"El jardín de los rostros híbridos nos presenta un universo poblado por figuras que fusionan lo humano y lo natural, creando seres que nos hablan de identidad, transformación y de la complejidad de nuestra propia existencia”, se expresó en el mensaje de bienvenida.

También se resaltó que, a lo largo de más de 14 años de trayectoria, el artista ha desarrollado un lenguaje plástico propio, en el que la pintura explora tanto la luz como las sombras del ser humano mediante imágenes de fuerte carga simbólica.

Antes del corte de listón, Kevin Martínez compartió con los asistentes el origen conceptual de la exposición y explicó que cada obra busca convertirse en una experiencia abierta, donde el significado depende de quien la observa.

"Hoy les abro las puertas a un espacio donde la imaginación florece. Las fronteras entre lo humano, lo natural y lo fantástico se desdibujan, cada obra de esta exhibición es una invitación a descubrir identidades que se transforman, rostros que dialogan con la naturaleza y formas que nos recuerdan que el cambio es parte de la vida”, expresó.

El creador invitó al público a recorrer la muestra sin ideas preconcebidas, al considerar que ninguna pieza posee una sola interpretación.

"No hay una única interpretación. Cada encuentro con estas obras será tan único como la mirada de quien las contempla”, señaló.

Previo a la inauguración, Martínez explicó que el proyecto tomó alrededor de cuatro meses de trabajo y surgió de la intención de combinar personajes femeninos que han dejado huella en la historia y la cultura con elementos del entorno natural.

Entre las figuras que sirven de inspiración aparecen nombres como Elizabeth Taylor, Frida Kahlo, Marilyn Monroe y María Félix, aunque cada una es abordada desde una propuesta distinta, de acuerdo con la personalidad que representan dentro de la serie.

El artista comentó que el título de la exposición responde precisamente a esa mezcla entre identidades humanas y elementos naturales, así como a la diversidad de interpretaciones que puede generar cada obra.

Para él, el espectador completa el proceso creativo al otorgar un significado personal a las imágenes.

Durante la ceremonia también se reconoció la trayectoria del artista sinaloense, cuya producción forma parte de colecciones privadas en Londres, Colombia y Estados Unidos, además de haber participado en espacios de exhibición como el ArtWalk Puerto Vallarta y diversos proyectos interdisciplinarios.

La inauguración estuvo acompañada por un performance de la saxofonista Evelyn Triana, cuya intervención musical dialogó con las piezas expuestas y enriqueció la experiencia del recorrido por la galería.

Con esta exposición, el Museo de Arte de Mazatlán fortalece su programación dedicada al arte contemporáneo y abre un espacio para difundir el trabajo de creadores sinaloenses que exploran nuevos lenguajes visuales.

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes y medio, con entrada gratuita, en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán.