El Jardín del Arte celebra su historia con más de 70 obras en la Galería Frida Kahlo

Rostros, paisajes, obra abstracta y figurativa, formas y colores plasmaron integrantes del Jardín del Arte de Culiacán en la exposición ‘Culiacán es el jardín que sostenemos y cuidamos’ que se inauguró en la Galería de Arte Frida Kahlo.

Alrededor de 75 obras con técnicas como óleo, acrílico, grabado y técnicas mixtas se exhiben en la galería y permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre.

Al inaugurar la exposición, frente a artistas, amigos y familiares de los expositores, Fernando Mejía Castro, director académico cultural mencionó que esta muestra ofrece un contexto lleno de sentimientos a través de texturas, formas y colores, por lo que invitó a apreciar las obras que estarán disponibles los meses de julio, agosto y parte de septiembre.

El coordinador de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes destacó la satisfacción de contar con artistas de diferentes características, sobre todo que han construido toda una historia pictórica en Sinaloa.

“Hablar del Jardín del Arte es hablar de un grupo que se ha mantenido en pie a pesar de todos los momentos complicados que han pasado”, dijo.

“Es un grupo con mucha trayectoria que se ha mantenido en pie más allá de todas las encrucijadas de todos los momentos, en muchos de ellos directivos de arte han cerrado las puertas a la pintura, pero se han mantenido de una manera fuerte para seguir”.

Por su parte, Jesús Feliciano Hurtado Reyes, presidente del Jardín del Arte Culiacán agradeció a la Universidad Autónoma de Sinaloa por abrir las puertas para que la asociación se proyecte.

“Nuestra existencia no ha sido fácil (...) aun así hemos tenido la oportunidad de exponer en otros países, lo cual sin el apoyo de la UAS no se hubiese logrado. Son casi 40 años del Jardín del Arte, es la sociedad civil cultura más antigua de Sinaloa ninguna otra ha logrado sobrevivir tanto tiempo”.

Sobre el Jardín del Arte

El Jardín del Arte de Culiacán A.C. es una manifestación artística y cultural ciudadana, que desde hace cerca de 40 años sustenta su existencia y razón de ser en manifestar, representar y proyectar la esencia cultural, artística, amable y fraterna que caracteriza a los sinaloenses.