El jueves 11, expondrán beneficiarios del PECDAS 2024, en la GAALS

Los beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2024), expondrán los trabajos apoyados en las disciplinas de Artes Plásticas y Medios Audiovisuales y Alternativos, el próximo martes 11 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz.

La Muestra Estatal de beneficiarios del PECDAS 2024 que participan son los creadores en artes plásticas Melissa Liera León con la pieza “Más allá de acuerpar una buchona”, José David Ramírez Cuén con “Retratos de la intimidación”, María Fernanda Arena Moreno con “Nuevos acercamientos a lugares comunes”, Rubén Guzmán Ríos con “Expandiendo el pincel de menor a mayor escala”, y Alejandro Martínez Castañeda con la obra “Tierra de contrastes”.

Además, Elizabeth Arozamena Elizondo presentará la pieza “Tradición De Los Ahogados”, Omar Fernando Sicairos Rodríguez, con “Naturaleza muerta”, Paulina Alvarado Zaragoza con “Amoras que desmoronan”.

En Medios Audiovisuales, participan Gloria Belén Valenzuela con “Las extrañas formas de volver”, Óscar Francisco Lizárraga con “Rabia”; Efrén Reyna González con “El sol abrasador de mi identidad”; Cristina Guadalupe Félix Zazueta con “¿Por qué no hablas con mamá?”, y Jesús Eduardo Ramos Higuera con “¡Come on baby! La historia de un samurái”.

El Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa convoca cada año a la comunidad artística (intérpretes, compositores, escritores, promotores culturales, adolescentes y jóvenes en formación) que residen o son originarios de esta entidad y tengan interés en desarrollar un proyecto artístico original.

Los proyectos son financiados por el PECDAS 2024, con base en la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal, a través del Sistema de Apoyos a la Creación, y el Instituto Sinaloense de Cultura y en septiembre pasado se llevó a cabo la primera parte de la Muestra, en las disciplinas de música, teatro, danza, y literatura.