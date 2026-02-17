El león ruge en rojo: ajustan carro alegórico de la Reina tras comentarios del público

La voz del público se hizo escuchar y el cambio no tardó en llegar. Luego de los comentarios hechos en redes sociales tras el desfile del pasado domingo, el diseñador Ocean Rodríguez modificó el color del león que engalanaba el carro alegórico donde desfiló la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, Anahí I.

Durante el recorrido, algunos asistentes y usuarios en plataformas digitales señalaron que el tono dorado del imponente león, colocado justo detrás de la soberana, provocaba que la figura real se confundiera visualmente con la estructura, restándole protagonismo en ciertos ángulos y fotografías.

Las opiniones no pasaron desapercibidas y atento a las reacciones del público, el creativo realizó un ajuste significativo: el león dejó atrás el dorado para lucir ahora un intenso color rojo, que contrasta con mayor fuerza y realza la presencia de la Reina sobre el carro alegórico.

Fue el propio diseñador quien compartió el resultado en sus redes sociales, acompañando la imagen con el mensaje.

“A petición del público, ahí está el león rojo”, frase que rápidamente generó nuevas reacciones y comentarios positivos por parte de los usuarios.

El cambio fue bien recibido por internautas, quienes destacaron la disposición para escuchar y mejorar los detalles de uno de los elementos más representativos del desfile.

El león, símbolo de fuerza y majestuosidad, mantiene su protagonismo, pero ahora con un matiz que permite que la Reina brille con mayor nitidez en la máxima fiesta del puerto.

Así, entre creatividad y retroalimentación ciudadana, el Carnaval de Mazatlán 2026 demuestra que es una celebración viva, donde cada detalle cuenta y el público también forma parte del espectáculo.