El lunes 18 es el último día para registrar obras para el Festival Cultural 2025

La convocatoria fue lanzada por el Instituto Sinaloense de Cultura, y está dirigida a grupos, compañías o solistas sinaloenses de música, danza o teatro (nacidos en Sinaloa o residentes con un mínimo de 3 años comprobables) y con un mínimo de cuatro años de trayectoria artística y trabajo ininterrumpido comprobable, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria disponible en el portal de la institución y en sus redes sociales.

Este lunes 18 de agosto de 2025 a las 15:00 horas cierra la convocatoria a agrupaciones o solistas sinaloenses de arte escénico, música, danza o teatro, que deseen participar en el Festival Cultural Sinaloa 2025, a fin de que presenten propuestas de obras, de las cuales serán seleccionadas diez, con el fin de reconocer, estimular y difundir el trabajo y talento de los creadores del estado.

Los resultados se darán a conocer el viernes 19 de septiembre de 2025, mediante su publicación en la página web y en las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura y serán inapelables.

Se otorgarán 10 estímulos económicos de 30 mil pesos por dos funciones, a solistas o agrupaciones de entre dos y hasta 6 integrantes. Únicamente podrá postularse un proyecto por cada grupo o equipo creativo participante, y el trabajo escénico deberá estar terminado, ya que no se cubrirá ningún gasto de producción.

Sólo se seleccionarán proyectos que no se hayan presentado en ediciones anteriores del Festival, y cuyas condiciones técnicas y de montaje permitan llevarse a cabo indistintamente en espacios abiertos, cerrados o semicerrados, en los diferentes municipios del estado.

Las presentaciones se programarán para llevarse a cabo en alguna de las sedes del Festival dentro de la entidad, entre el 9 y el 26 de octubre del presente año, fechas en las que se realizará el Festival Cultural Sinaloa 2025.

El jurado actuará con total discreción e imparcialidad y su decisión tendrá carácter de inapelable, y tomará como criterios de selección los siguientes aspectos de las propuestas presentadas: Trayectoria y calidad de la agrupación o artista; calidad y originalidad del proyecto / programa / obra; impacto social, viabilidad técnica y movilidad de la propuesta.