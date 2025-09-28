El Mariachi Vargas de Tecalitlán conquista con un viaje musical por el alma de México

MAZATLÁN._ Una noche cargada de nostalgia, orgullo y pasión mexicana fue la que se vivió en el majestuoso Teatro Ángela Peralta, donde el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentó con éxito rotundo como parte de su Legado Tour 2025.

Con un teatro lleno hasta el tercer piso, el público no dejó de corear cada una de las canciones durante las dos funciones que ofreció la agrupación, dirigida por el maestro Carlos Martínez.

En los dos shows, la agrupación desgranó una serie de canciones que van desde la época de oro, hasta los homenajes que rindió a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, así como también los huapangos veracruzanos de Rubén Fuentes y otros autores, que deleitaron al público presente en el máximo recinto cultural.

La velada arrancó con temas icónicos como La Bikina y Sabes una cosa, que marcaron el tono de un repertorio diseñado para rendir tributo a la Época de Oro de la música mexicana.

El programa incluyó “rancheras de antaño” como Puñalada trapera, Fallarte corazón, Leña de pirul, La noche de mi mal y Vive quién sabe querer, que despertaron ovaciones y cánticos desde las primeras filas hasta el último balcón.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Los Hermanos Castro, con interpretaciones de corte romántico como Yo sin ti, Después del amor y Perdiendo la razón, mientras en la pantalla aparecían imágenes de los integrantes del legendario grupo vocal.

El repertorio continuó con El Caporal, antes de adentrarse en una sentida evocación a las grandes intérpretes femeninas como Lola Beltrán, María Mendoza, Lucha Villa y Rocío Dúrcal, con canciones como Paloma negra, Échame a mí la culpa, No discutamos y Tarde.

Otro momento de los más celebrados fue la interpretación, Por amor, popularizada por Marco Antonio Muñiz, en la voz de Manuelito Vargas.

Los 14 músicos con sus instrumentos, el arpa, vihuela, guitarras, guitarrón, trompetas y violines, pusieron a zapatear en sus asientos a los ahí presentes con una serie de huapangos, en donde desfiló un popurrí de canciones como Gorilón gorilongo, Veracruz III, Noche criolla, Canto a Veracruz y estrofas de La Bamba.

En ese bloque arrancó los aplausos del público, un solo de arpa que realizó uno de los músicos, para deleite de los presentes.

La noche siguió con un poderoso homenaje a Vicente Fernández, interpretando clásicos como La ley del monte, De qué manera te olvido y Volver, volver, que el público contó a todo pulmón, por lo que se dejó escuchar “¡Qué bonito canta Mazatlán!”, que exclamó el vocalista Daniel Martínez, provocando una ovación general.

El cierre fue deslumbrante con un homenaje al inmortal José Alfredo Jiménez con piezas como El rey, Paloma querida y Serenata huasteca.

Para que poco después ingresará al escenario el tenor mazatleco Jorge Echeagaray, quien interpretó con orgullo El Corrido de Mazatlán.

Para sellar la noche, el Mariachi Vargas regaló una vibrante versión de El Sinaloense, que puso al público de pie.

Al final, el público ovacionó a la agrupación mexicana que fundó en 1897 don Gaspar Vargas y que a lo largo de 128 años de historia musical incluye más de 200 películas al lado de grandes cantantes de la época de oro del cine mexicano.

Con esta presentación, el Mariachi Vargas de Tecalitlán no solo reafirmó su legado, sino que dejó en el corazón de los mazatlecos una noche para la historia.

Proyecciones

Durante alrededor de dos horas, el Mariachi Vargas de Tecalitlán hizo cantar a su público en el Teatro Ángela Peralta.

Mientras se interpretaba cada melodía en la pantalla gigante del recinto se mostraban imágenes de videos de las canciones, de los lugares a los cuales se refería la canción, así cómo también imágenes de los artistas homenajeados en la velada.