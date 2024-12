El Masin es generador de identidad y sentido de trascendencia

El Museo de Arte de Sinaloa es importante porque nos hace entender que somos depositarios de algo valioso, algo único, que nadie más tiene, y al entenderlo, eso nos hace sentir orgullosos de esa identidad, expresó Pedro Pablo Favela Astorga, Doctor en Historia, docente de la UAdeO y creador de contenidos para Radio UAS y Radio Lince, al participar en el conversatorio El Masin más allá de sus obras: un diálogo sobre su utilidad social.

En el acto, organizado dentro de los festejos del 33 aniversario de la fundación del Masin, participaron además la Concepción Olivia Ramírez Castillo, docente y encargada de la Sala de Arte de la UAdeO en Culiacán; así como Sara González Cisneros, creadora de arte y docente la Unidad de Artes Visuales de la UAS, e Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Masin como moderadora.

Comentó que este es el recinto de lo diferente. Los museos nacen como una necesidad de los gobiernos de exponer sus trofeos, sean de tipo histórico, artístico o militar; eran ejemplo de lo máximo que puede conquistar un ser humano, por lo que eran una sala de tesoros, y, de hecho, por mucho tiempo la Sala 1 del MASIN era llamada la Sala de Joyas.

“Y no cualquiera tiene un tesoro... Por eso nos da identidad como sinaloenses, como culiacanenses, pues no hay dos Masines; tenemos uno solo y está en Culiacán y eso debe de servirnos para darnos una identidad, para que la gente se apropie de ese tesoro que solamente está aquí y no en otra parte, y la identidad nos trae orgullo, y si están acá es porque van a ser trascendentes”, señaló.

Esas son de las misiones que tienen los museos: generar identidad y darles trascendencia a las cosas, y si están resguardadas es porque se consideran que van a ser relevantes mañana y pasado mañana y dentro de siglos.