El mazatleco Érick Díaz, finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven 2026

El dramaturgo mazatleco Érick Gabriel Díaz Lizárraga fue seleccionado como uno de los cinco finalistas del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2026, considerado uno de los reconocimientos más relevantes del país para autores menores de 29 años.

La noticia fue dada a conocer por la actriz, dramaturga y directora de Terca Teatro Compañía, Teresa Díaz del Guante, quien destacó la importancia de este logro tanto para la trayectoria del joven creador como para el desarrollo del teatro independiente en Mazatlán.

Con 25 años de historia, el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo se distingue por su formato. En lugar de elegir de manera inmediata a un ganador, el jurado selecciona cinco obras finalistas cuyos autores participan en un proceso de acompañamiento creativo mediante un taller, donde reciben observaciones y retroalimentación para fortalecer sus textos.

Este modelo ha convertido al certamen en una plataforma de impulso para nuevas generaciones de dramaturgos, privilegiando la exploración, el riesgo escénico y las propuestas innovadoras.

Además del reconocimiento nacional que representa llegar a la final, la obra ganadora es publicada y producida por la Compañía Nacional de Teatro.

La obra con la que Díaz obtuvo su lugar entre los finalistas lleva por título Mamá Canguro, texto que ahora formará parte de este proceso de trabajo con especialistas antes de conocerse el fallo definitivo del concurso.

Érick Gabriel Díaz es egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Inició su trayectoria profesional en Guadalajara con la puesta en escena Hollywood, presentada dentro de la programación de Microteatro Guadalajara.

En Mazatlán ha participado en diversos proyectos teatrales, entre ellos Temporada de Patos, dirigida por Manolo Díaz.

Junto con su hermano Manolo, también impulsó el Foro Negro Mostaza, un espacio que en los últimos meses se ha consolidado como un punto de encuentro para la escena joven e independiente del puerto.

Su trabajo también se ha extendido al ámbito audiovisual. Participó en el videoclip Ansiedad, de la banda Uno Trece; en 2024 formó parte del cortometraje Cantos de amor y este año integra el elenco de la película El año del gato, dirigida por Juliana Orea, actualmente en etapa de postproducción.

De acuerdo con Teresa Díaz del Guante, esta es apenas la segunda ocasión en que un dramaturgo sinaloense, originario de Mazatlán, alcanza la etapa final de este premio nacional, hecho que refleja el crecimiento de una nueva generación de creadores que desarrolla propuestas propias desde la escena local.

La directora de Terca Teatro Compañía expresó sus mejores deseos para el dramaturgo y para el recorrido que tendrá Mamá Canguro, al considerar que este reconocimiento representa un motivo de orgullo para el teatro mazatleco y para la creación escénica sinaloense.

El premio

Este premio es avalado por la Secretaría de Cultura, el Centro Cultural Helénico, la Compañía Nacional de Teatro y el Fondo de Cultura Económica, y en esta edición se recibieron 54 postulaciones.

Las cinco obras finalistas corresponden a Irlanda Mainou Montañéz, José Ricardo Castellanos Infante, Érick Gabriel Díaz Lizárraga, Jorge Arturo Tovar Bautista y Adrián Cabrera Rodríguez.

Sinopsis de la obra “Mamá canguro”

“Mamá canguro”, de Erick Gabriel Díaz Lizárraga, trata de tres entusiastas del cine, Jack, Norman y el Talento, que buscan viajar al corazón de Australia e iniciar su proceso creativo para observar el comportamiento de los canguros salvajes y grabar su primer cortometraje. Con el apoyo de su mamá, Jack y sus amigos harán frente a la crítica y a los desafíos de perseguir sus sueños.

Fecha que dará a conocer al ganador

La obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2026 se dará a conocer el viernes 24 de julio, a través del sitiohelenico.gob.mx y de las redes sociales del Centro Cultural Helénico.