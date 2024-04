MAZATLÁN._ El programa de “Leo, luego existo”, del Instituto Nacional de Bellas Artes en el que participa la primera actriz de televisión, cine y teatro, Nailea Norvind, le permitió visitar Mazatlán durante la FeliUAS, en donde promovió la lectura como uno de los mejores métodos de escape, que te deja conocimientos y crecimiento personal.

”Creo que todos los seres humanos necesitamos a veces escapes y que mejor escape que el de la lectura, porque entramos a otros universos que a la vez nutren nuestro ser, nuestro espíritu, nos da conocimiento y salimos mejor de ahí para volver a enfrentar el mundo”, expresó la primera actriz.

”Se me hace una mucho mejor escapatoria que irse a la fiesta, donde a veces se pierden en las bebidas o en las drogas, como que son salidas fáciles pero destructivas de uno, mientras que ésta, es una manera de salirse y encontrarse, igual que genera el teatro”.

La actriz señaló que participar en este programa que le permite viajar en esta jornada de promoción de la lectura es una inolvidable experiencia, en donde le importa mucho conocer y darse cuenta que siga existiendo la curiosidad de la lectura.

”He venido a Mazatlán a dar funciones de teatro, pero no conozco tanto; yo misma tengo curiosidad de acercarme a la gente y me siento muy honrada de que me hayan invitado y que haya sido dentro de la gira de “Leo, luego existo” y de que Mazatlán haya mostrado esa curiosidad de que nos compenetremos”, manifestó.

Está gira organizada por Inbal le ha permitido visitar Morelia, Ciudad de México, Tlaxcala y ahora Mazatlán, a donde llegó el día miércoles y viajó de regreso a su destino el jueves por la noche, no sin antes ir a comer callo de hacha, dijo Nailea.

Luego de haber estado el 2023 en temporada con “Carne”, en “El hijo de Puta” y “El del Sombrero”; actualmente está en la Ciudad de México en temporada, que ha sido un rotundo éxito y aún así le permitió visitar el puerto y participar en lectura en voz alta.

Otros de sus proyectos para este 2024, adelantó, son una una serie de películas que también luego saldrán a la luz. En cuanto a hacer telenovelas o series, precisó que son trabajos que toma generalmente cada tres años por la duración que tienen y posteriormente se toma un respiro y regresa al teatro que es lo que más le gusta hacer.

”Ahorita empezamos el año con esta obra que para mí es uno de los pasos más fuertes en mi carrera, estar colaborando en el escenario con el maestro Luis de Tavira quien es una ‘vaca sagrada’, una eminencia para nuestro país, afortunadamente nos está yendo muy bien y se está extendiendo la temporada”, comentó.

Con un crecimiento histriónico notorio desde sus primeras participaciones en la pantalla chica, como al interpretar a Leonor, una villana juvenil, dijo que lo importante está en experimentar, en asimilar y crecer, intentando entender qué funciona y qué no.

También expresó sentirse halagada de que sus dos hijas decidieran dedicarse al arte, una escribiendo canciones porque es cantautora; y la otra escribiendo poesía.

”Me imagino que querrá decir que admiraron lo que la mamá les puso de ejemplo. Me siento sumamente orgullosa de haber traído al mundo mujeres responsables, inteligentes, trabajadoras, nos representan bien”.