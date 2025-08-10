El Museo Casa del Marino recibe a infantes de la ‘Escuela de Valores’

El Museo Marítimo “La Casa del Marino” fue el destino elegido para una visita especial por parte de los 25 niños y niñas de la Escuela de Valores Infantil “El héroe que vive en mí”. Los estudiantes, con edades entre 6 y 12 años, disfrutaron de un recorrido didáctico que combinó diversión con aprendizaje.

A cargo de la bienvenida estuvo Jatziri Ontiveros, mientras que Verónica Bahena y Marianna Cázares guiaron a los jóvenes a través de las cuatro salas del museo. Durante el tour, explicaron la historia del “Fuerte 31 de marzo”, un lugar clave en la historia de Mazatlán donde el Ejército Mexicano derrotó a las fuerzas francesas en 1864.

Una visita alineada con los valores

Elio Lizárraga, coordinador de la Escuela de Valores explicó que esta visita se planeó para complementar la formación de los niños y niñas.

“Esta visita estaba contemplada desde el pasado 4 de agosto, ya que al interior del recinto se manejan valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía, la tolerancia, la solidaridad y la comunicación, con los cuales ellos trabajan todos los días”, expresó Elio.

La Escuela de Valores Infantil, que tuvo como sede la Sala de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, es una iniciativa del Gobierno de Mazatlán que busca promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para el personal, cumpliendo con los estándares de la Norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Escuela de Valores tuvo como docentes a Elio Lizárraga, Lucero Quiroz, Raúl Ibarra, Yolanda Gutiérrez y José Luis Ramírez, supervisados por el Oficial Mayor Ángel Fernando Ovalle.