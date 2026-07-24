El Museo de Arte de Mazatlán invita a adultos mayores al taller ‘Escribe tu autobiografía’

A fin de fomentar la expresión literaria, la recuperación de la memoria personal y la preservación de las historias familiares, el Museo de Arte de Mazatlán invita al público a participar en el taller de verano “Escribe tu autobiografía”, a cargo de las maestras Verónica Poujol y María Muñiz. Dirigido especialmente a personas adultas mayores.

Este espacio ofrecerá a los participantes la oportunidad de plasmar en palabras sus recuerdos, anécdotas y experiencias de vida, transformándolos en relatos con valor personal, familiar e histórico. A través de ejercicios prácticos y acompañamiento personalizado, los asistentes aprenderán a construir una narración autobiográfica que refleje su identidad, emociones y legado.

El taller se desarrollará los jueves de 10:30 a 13:00 horas, del 30 de julio al 20 de agosto, en las instalaciones del Museo de Arte de Mazatlán. La cuota de recuperación es de mil pesos por participante. Informes e inscripciones con las maestras al WhatsApp: 669 101 0272

Durante las sesiones, los asistentes podrán explorar distintas herramientas de escritura para rescatar recuerdos, ordenar acontecimientos significativos y enriquecer sus textos con detalles, emociones y contextos que den vida a sus historias.

“Cada vida guarda una historia única que merece ser contada”.