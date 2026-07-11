El paradigma noruego, lección para México y América Latina

El ciudadano común atrapado en su rutina reenvía en su celular los problemas que le aquejan sin hacer nada o lo suficiente para cambiarlos.

El remo noruego

La afición noruega ha sido replicada en su remo y grito colectivo para apoyar a su selección que ha sorprendido al mundo. Detrás del gesto hay una historia ejemplar y un profundo simbolismo: remar todos juntos para salir avante. Si no la corriente nos seguirá arrastrando al abismo. Y para allá vamos sin duda. No exageramos.

Noruega vino a América para mostrarnos su talante, ofrece lecciones para una América Latina fragmentada que gradualmente va corrigiendo el rumbo a la prosperidad evitando los gobiernos populistas mentirosos y que México no termina de entender ni asimilar a pesar de tantas advertencias y tantas lecturas: los ciudadanos siguen pasivos.

Las cosas cambiaron

De socios comerciales nos hemos convertido en una seria amenaza para los vecinos por la protección del narco estado a costa de la prosperidad nacional. La lógica de aquí para adelante ya cambió: ahora ya no es comercial es geopolítica. Por eso el T-Mec se convirtió en un marro anual y creemos que desalentará la inversión extranjera a largo plazo por la incertidumbre que provoca esta medida en los inversionistas que arriesgan su capital aquí para exportar a EEUU.

Hay que verlo al revés

Son las consecuencias de apoderarse mañosamente del poder judicial y legislativo en manos de un señor que está fuera del palacio asesorado por intereses ajenos, que pretenden saquear y apoderarse del país sirviendo otros como a Cuba, ya asediados por los vecinos que están poniendo sus barbas a remojar.

Si alguien duda de esto que revise los masivos saqueos publicados del huachicol fiscal y la perdida de barriles de petróleo que se esfumaron de las bodegas de Pemex ¿A dónde ha ido todo ese dineral, además de Segalmex?