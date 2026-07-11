El paradigma noruego, lección para México y América Latina

El ciudadano común atrapado en su rutina reenvía en su celular los problemas que le aquejan sin hacer nada o lo suficiente para cambiarlos.
El remo noruego
La afición noruega ha sido replicada en su remo y grito colectivo para apoyar a su selección que ha sorprendido al mundo. Detrás del gesto hay una historia ejemplar y un profundo simbolismo: remar todos juntos para salir avante. Si no la corriente nos seguirá arrastrando al abismo. Y para allá vamos sin duda. No exageramos.
Noruega vino a América para mostrarnos su talante, ofrece lecciones para una América Latina fragmentada que gradualmente va corrigiendo el rumbo a la prosperidad evitando los gobiernos populistas mentirosos y que México no termina de entender ni asimilar a pesar de tantas advertencias y tantas lecturas: los ciudadanos siguen pasivos.
Las cosas cambiaron
De socios comerciales nos hemos convertido en una seria amenaza para los vecinos por la protección del narco estado a costa de la prosperidad nacional. La lógica de aquí para adelante ya cambió: ahora ya no es comercial es geopolítica. Por eso el T-Mec se convirtió en un marro anual y creemos que desalentará la inversión extranjera a largo plazo por la incertidumbre que provoca esta medida en los inversionistas que arriesgan su capital aquí para exportar a EEUU.
Hay que verlo al revés
Son las consecuencias de apoderarse mañosamente del poder judicial y legislativo en manos de un señor que está fuera del palacio asesorado por intereses ajenos, que pretenden saquear y apoderarse del país sirviendo otros como a Cuba, ya asediados por los vecinos que están poniendo sus barbas a remojar.
Si alguien duda de esto que revise los masivos saqueos publicados del huachicol fiscal y la perdida de barriles de petróleo que se esfumaron de las bodegas de Pemex ¿A dónde ha ido todo ese dineral, además de Segalmex?
Promesas rotas
Las promesas del Nearshoring se desvanecen, además de la falta de reglas claras, de energía eléctrica y agua para las industrias. Seguiremos exportando con la inercia que llevamos. Al socio que le exportamos el 83% lo volvimos un enemigo. Eso afectará la economía que tambalea porque se gasta más de lo que ingresa fiscalmente y por la creciente deuda externa que sofoca los servicios médicos, las escuelas, los caminos, etc. México sigue estancado con malos presagios.
El paradigma noruego
La polarización que nos acoja es un boleto al estancamiento. Mientras nosotros vemos la política guerra de poder y la violencia nos desangra y divide más porque más buenos se hacen malos por la impunidad, Noruega tuvo su etapa de divisiones y huelgas por la desconfianza, los comunistas sembraron la cizaña hace un siglo, después los nazis la ocuparon y enviaron a decenas de miles a campos de concentración. De aquí surgieron 3 milagros.
El primer milagro
De esa convivencia entre ricos y pobres con extranjeros encerrados, surgió una unión y solidaridad que aplican en todo, en la política, en la educación, en la resolución de conflictos. La norma es simple: si hay conflictos se remedian o se remedian con un participante del gobierno externo. Los empresarios muestran sus balances y deshacen las sospechas de sus empleados si las tuviesen.
Reconstruyeron su infraestructura y su flota dañada por los alemanes para salir avante. Pero la ocupación alemana y el encierro masivo no destruyó realmente al país: los unió. Demostrando que el capital humano es la clave. Justo lo que el régimen local intenta destruir con las mañaneras, la pésima educación y el control de los medios.
Segundo milagro
Aquí viene lo interesante ¿Los líderes políticos y los partidos salvaron al país? Es lo que seguimos esperando en toda América y es el paradigma que tenemos que extirpar. Lo que salvó a Noruega fue su conciencia cívica y política. Ella había nacido en los poblados eligiendo a sus gobernantes exigiéndoles y vigilándolos para que diesen buenos resultados, el clima que tienen no perdona.
La exigencia ciudadana nació antes que los buenos gobernantes, obligando a las instituciones a actuar con total transparencia y castigar las mínimas infracciones, atacando la corrupción desde la raíz.
Tercer milagro
Se ha escrito mucho que los pozos del petróleo son los veneros del diablo, sembrando codicia e in terminables guerras. Cuando Noruega descubrió petróleo en 1969 el estado se nombró propietario pero eligió a un comité de gente muy capaz para dirigir esas empresas, crearon un bono soberano reinvirtiendo todas las ganancias gastando solo el 3% para dar un auténtico bienestar: buena calidad de educación, salud, servicios y asegurar las pensiones de cada ciudadano.
El engranaje
Estos 3 milagros sucedieron por un engranaje con raíces humanas:
1. El sufrimiento unió a la nación. 2. La unión forjó la exigencia cívica y esa madurez social ha permitido 3. Gestionar su gran bonanza petrolera con sensatez, ética y orden priorizando el bien común ante todo.
Noruega ha demostrado que se puede gobernar bien y producir riqueza pareja. La transparencia ayuda a corregir la codicia porque es detectada por cualquiera que revise. Se castigan los abusos e incapacidad. Los políticos no tienen privilegios extras.
Noruega sirve de ejemplo que un estado ejemplar no es fruto solo de los buenos gobernantes, sino de una comunidad unida que exige el bienestar común como prioridad absoluta.
Ya dejemos de esperar salvadores y unámonos para exigir un buen gobierno.