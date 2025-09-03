El pianista Sheng Cai será solista, en el concierto inaugural de la OSSLA

Con la presencia del prestigiado pianista canadiense Sheng Cai, en el piano, y la interpretación del Concierto para piano No. 3 en Re menor Op.30, del ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943), este jueves 4 abre la Temporada de Otoño 2025 de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo el lema Nuevos horizontes artísticos, con el Mtro. Alexander Humala.

La cita es en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 18:00 horas, con entrada libre, y será replicado este domingo 7 a las 12:30 horas, con un programa que se complementa con las composiciones Tres piezas al estilo barroco, del compositor polaco Krzysztof Eugeniusz Penderecki (1933-1920), y Sinfonía No. 8 en Si menor D.759, “Inconclusa”, de Franz Schubert (Austria, 1797-1828).

Thüringer Allgemeine, en Alemania, describió recientemente a Sheng Cai como un pianista “que tiene la pasión interior combinada con la imperturbabilidad de Rubinstein”, pues ha adoptado la tradición del piano que personifica la grandeza del virtuoso romántico.

Sus interpretaciones de las principales obras para piano de los últimos siglos han conmovido al público y se han ganado los elogios de la crítica en cuatro continentes.

Desde que ganó el primer premio en Concour OSM (Montreal Symphony Competition) y el concurso de Toronto Symphony con solo quince años, Sheng Cai ha interpretado un amplio repertorio de conciertos, desde Mozart hasta compositores del siglo 21, con invitaciones a docenas de orquestas de todo el mundo como solista invitado.

Sus actuaciones en conciertos recientes incluyen invitaciones para tocar con grandes orquestas en todo el mundo, como la Sinfónica de Toronto, la Sinfónica de Vancouver, la Sinfónica de Quebec, la Filarmónica de Calgary, en Estados Unidos, con la Filarmónica de Buffalo; en China con la Sinfónica de Shanghái; en Alemania con Philharmonisches Orchester Erfurt, Sinfonieorchester Aachen, Filarmónica de Cracovia de Polonia, Filarmónica de Bohemia del Norte de la República Checa, Orquesta Nacional de Cannes en Francia, Filarmónica de Jalisco de México, Orquesta Filarmónica de Bogotá en Colombia, entre muchos otros.

En recitales en solitario, Sheng Cai se ha escuchado en prestigiosos lugares de América del Norte y Europa, como el Steinway Hall de Nueva York, el Jordan Hall de Boston, el International Music Center de Chicago, el Cleveland Play House, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, Texas, el Centro Alys Stephens en Birmingham, el Estudio Glenn Gould de CBC en Toronto.

Como músico de cámara, Sheng Cai ha colaborado con varios artistas excelentes, incluido el Enso String Quartet. Muchas de sus actuaciones se han transmitido en emisoras de radio de todo el mundo, como Radio France Musique, Czech Radio, CBC Radio Canada y WCLV Radio Station en EE. UU.

Todo ello, combinado con la dirección del Mtro. Alexander Humala, reconocido por su presencia dinámica y profunda musicalidad, hace de este un concierto imperdible para quienes gustan de las mejores expresiones de la gran música.