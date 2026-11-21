La escritora, poeta y narradora Carmen Villoro participó en el Sexto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses “Listones por la Paz”. Villoro llevó hasta la sala Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán una intervención importante en la relación del psicoanálisis, literatura y la terapia.

Presentaron a la egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la escritora María Muñiz, coordinadora de la charla, y el maestro en Ciencias José Francisco Rodríguez, quien analizó las charlas.

Acudieron a la plática sicólogos, poetas, narradores, lectores, escritores y público en general. “La poesía es muy necesaria en nuestras vidas. Vamos con el tema de las disciplinas del sicoanálisis y la literatura”. Villoro inició hablando de los diferentes tipos de lenguajes del ser humano. “Tenemos el lenguaje poético y lenguaje metafórico y sus muchas características”.