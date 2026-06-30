El pop toma el escenario con la clase abierta de arte teatral

La música pop fue el vehículo para mostrar el crecimiento artístico de los estudiantes de la Carrera Técnica en Arte Teatral del Centro Municipal de las Artes, durante la clase abierta Pop Concert, dirigida por el maestro Eduardo Tapia.

La presentación en Casa Haas reunió a alumnos de primero y segundo año de la carrera en un concierto construido a partir de meses de preparación vocal, interpretativa y escénica. Con canciones de distintas épocas y estilos del pop en español e inglés, los jóvenes demostraron el desarrollo de las habilidades adquiridas durante su formación.

El programa incluyó temas de artistas como Sabrina Carpenter, Mon Laferte, Ha*Ash, Amy Winehouse, Lana Del Rey, Luis Miguel, Frankie Valli, Julieta Venegas, Beyoncé y Morat, entre otros, repertorio que exigió a los alumnos versatilidad vocal, dominio interpretativo y presencia escénica.

Para los estudiantes de primer año, esta clase abierta representó un nuevo nivel de exigencia dentro de su proceso formativo, y para los alumnos de segundo año simbolizó la culminación de una materia fundamental en la carrera.

Salieron a conquistar el escenario los alumnos de primer año Elena Gorian, Ana Sofía Mascareño, Alejandra Peniche, Navi Espinoza, Estrella Iñiguez, Mariana Arreola y Fernanda Lizárraga. Del segundo año se presentaron Alejandra Colín, Eddy Leyva, Alan Trujillo y María Fernanda González, quienes compartieron con el público el resultado del proceso formativo desarrollado bajo la guía del maestro Eduardo Tapia. Al final de la presentación los jóvenes artistas recibieron el reconocimiento del público.