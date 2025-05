¿El principio del fin?

Los que se dan cuenta pero no hacen lo suficiente no podrán evitar lo que viene, los que no se dan cuenta serán arrastrados. El punto es evitar la próxima dictadura en México.

Vivimos un momento decisivo

Lo que pase de aquí en adelante reforzará o debilitará el golpe de estado técnico que ya tuvimos con el fraude electoral presidencial, soterrado por la prensa y los medios el año pasado, y con la tramposa sobrerrepresentación de los senadores y diputados más los sobornos, para alcanzar la mayoría a como diera lugar.

Desde hace tiempo se rompió y se acomoda la ley con el propósito de continuar con el régimen que pretende someter el país al capricho de un puñado que ahora se disputa el poder para lograrlo. Con la elección judicial y los jueces a favor del gobierno la dictadura se reforzará, después será difícil volver atrás. Pronto la propiedad de tu patrimonio estaría en vilo, más adelante lo comentaremos.

Fortalecer la justicia, no debilitarla

Es tremendo lo que pasa, las generaciones presentes no hemos visto nada igual.

Justo cuando urge reforzar la ley, a los jueces y a los penales, para disminuir la impunidad causa de la violencia creciente, promueven con mucho dinero la elección de jueces a modo, lo que aumentará los conflictos y los balazos por la justicia amañada. Además nos jugamos la seriedad para respetar los tratados comerciales que tanto urgen y dejar de atraer inversión extranjera. O sea, aislarnos del progreso.

Así, ¿qué defensa tendrá el ciudadano común? Ninguna. No beneficiará para nada al pueblo. La injusticia empeorará si lo permitimos. Ahora es tu momento de mostrar tu poder como ciudadano común o ya no podrás.

Además el narco se le salió de control al gobierno. Los poderes en Sinaloa y en otros estados no defienden a la población, solo sus intereses, están claramente coludidos. Así no se puede sembrar paz ni progreso.