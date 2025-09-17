El Principito, conquista corazones con función mágica

La magia y la ternura de la obra “El Principito” cautivaron a un público de todas las edades en una conmovedora presentación en Casa Haas. La compañía Sin Etiquetas, bajo la dirección del maestro Christian Rodríguez, ofreció una versión musical del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, haciendo que el público redescubriera la importancia de volver a conectar con su niño interior.

El foro se llenó para presenciar la puesta en escena protagonizada por talentosos egresados del Centro Municipal de las Artes. El elenco, encabezado por Alonso Caro y Sebastián Sánchez, quien dio vida al Principito, contó también con las destacadas actuaciones de Óscar Osuna, Ramiro Martínez, Sahory Muciño y Paola Sánchez. La producción fue realzada por Tony Herrera en el diseño de audio e iluminación.

La obra

Luego de la tercera llamada, las luces se apagaron y dieron paso a la magia de los actores, quienes, con carisma, buenas interpretaciones y sobre todo con música, se ganaron la atención y respeto de los asistentes.

El elenco guió a los asistentes a través del viaje del Principito por distintos planetas, desde el del rey hasta el del geógrafo y el hombre de negocios. El relato culminó con su llegada a la Tierra, donde entabló amistad con el piloto, una serpiente y un zorro, quien le enseñó la lección más importante: “Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón”.

Uno de los aspectos más celebrados de la obra fue la cercanía con el público. Los actores se desplazaban entre las butacas, creando un ambiente íntimo y personal que hizo de la experiencia algo inolvidable para todos.

La obra invitó a redescubrir la infancia perdida y la importancia de volver a conectar con nuestro niño interior, a través de un relato entrañable.

Al final, Christian Rodríguez envió un mensaje de agradecimiento para todas las personas quienes hicieron posible el estreno de esta obra, la cual gustó a chicos y grandes, y espera que sea la primera de cientos de presentaciones.